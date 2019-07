vor 46 Min.

Nein zur Fotovoltaik auf der Freifläche

Warum sich der Gemeinderat Ellzee einstimmig gegen die Anlage entschieden hat

Von Emil Neuhäusler

Unter den Bauanträgen, die in der Ellzeer Gemeinderatssitzung zur Beratung anstanden, befand sich auch die Anfrage auf Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage. Erstellt werden sollte diese auf dem Grund einer ehemaligen Kiesgrube in zwei Bauabschnitten: Modulfeld 1 mit einer Auslastung von 749,25 KWP (Kilowatt Peak, Nennleistung einer Anlage) und anschließend Modulfeld 2 mit wiederum der gleichen Leistung. Der Bau in zwei Schritten bringt dem Investor nach Angaben von Bürgermeister Karl Schlosser vor allem zwei Vorteile: Dieser muss, wenn er unter einer Leistung 750 KW P bleibt, keine öffentliche Ausschreibung vornehmen und erhält eine feste Vergütung.

Obwohl die Kiesgrube als Konversionsfläche gilt, stimmte der Gemeinderat unisono dagegen. Die Ablehnungsgründe waren bereits in einer nicht öffentlichen Sitzung gefunden worden. Schlosser fasste sie zusammen: Es seien in der Vergangenheit wiederholt derartige Anträge gestellt und vom Gemeinderat stets abschlägig beurteilt worden. Der Gemeinderat sei nach wie vor der Meinung, dass Fotovoltaik generell auf das Dach gehört. Da die ausgewählte Fläche derzeit im Flächennutzungsplan als Grünland eingetragen ist, wäre zudem die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig.

Auf Bedingungen des Gemeinderates, die im Vorfeld der Sitzung an den Investor herangetragen wurden, wollte dieser nur teilweise eingehen. Er kann sich vorstellen, mit der Fotovoltaikanlage etwas weiter von der vorbeiführenden Straße wegzubleiben, aber er ist nicht bereit, eine 50-prozentige Bürgerbeteiligung hinzunehmen. Dafür wäre, so argumentierte er, die Anlage zu klein und würde unrentabel.

Grünes Licht dagegen gab es für die Umnutzung einer landwirtschaftlichen Scheune zur Reithalle mit Heu- und Strohlager sowie der Errichtung einer Terrassen- und Eingangsüberdachung am Wohngebäude ebenfalls auf der Gemarkung Hausen. Das geplante Vorhaben liegt in einem Mischgebiet, für das kein Bebauungsplan existiert. Es fügt sich gut in die Umgebung ein und die Unterschriften der benachbarten Anlieger liegen vor, erklärte Michael Unterholzner vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen.

Bürgermeister Schlosser gab das Rechnungsergebnis des Etats von 2018 bekannt. Der Verwaltungshaushalt stieg in Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz von 1882250 Euro auf 1942014 Euro, der Vermögenshaushalt von 2149900 Euro auf 2231904 Euro an. Dann wurden auf Vorschlag der Verwaltung Haushaltseinnahme- beziehungsweise Haushaltsausgabereste für 2018 gebildet, um eine bessere, wirtschaftlichere und übersichtlichere Bewirtschaftung der Zahlungseingänge und der bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel zu erreichen. Damit werden nicht ausgeschöpfte Haushaltsansätze des Vermögenshaushalts 2018 in den Haushalt 2019 übernommen. Es handelt sich um rund 600000 Euro, unter anderem für den Breitbandausbau und die Erschießung von Bauplätzen. An über- und außerplanmäßigen Ausgaben, also Ausgaben, die im letzten Jahr zu gering angesetzt worden waren, wurden insgesamt 210000 Euro nachträglich genehmigt. Darunter war der Ausbau der Brühlstraße in Stoffenried im Zuge der Dorferneuerung und der Tiefbau im Baugebiet im Oberdorf.

Schließlich wurden alle Beschaffungswünsche der Feuerwehren erfüllt. Die Feuerwehr Ellzee gibt etwa 2000 Euro hauptsächlich für die Anschaffung von Überjacken aus. Mit 1528 Euro hält die Feuerwehr Hausen ihre Ausstattung auf Vordermann. 2600 Euro bekommt die Feuerwehr Stoffenried, die unter anderem die aktiven Kameraden mit Stiefeln ausrüstet. Außerdem erhält die Feuerwehr Ellzee eine Wärmebildkamera im Wert von rund 1300 Euro. Bürgermeister Schlosser betonte, dass es sich dabei um keine Luxusartikel handle, sondern um die Aufrechterhaltung der Grundausstattung. Sehr zufrieden war das Gemeindegremium mit dem Inspektionsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Stoffenried. Bemerkt wurde von den Inspektoren, dass das Fahrzeug leicht Öl verliert und wohl kurz- bis mittelfristig einer Ersatzbeschaffung weichen muss.

