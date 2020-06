vor 35 Min.

Netzwerker für Künstler: Christian Weng ist neuer Kulturreferent

Plus Christian Weng ist in der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach zum Kulturreferenten ernannt worden. Was der Musiker nun vorhat.

Von Andreas Brücken

Im Bereich Musik ist Christian Weng kein unbeschriebenes Blatt – um nicht zu sagen, dass der 31-jährige Pädagoge eine Institution mit seinem musikalischen Wirkungskreis weit über die Gemeindegrenzen von Jettingen-Scheppach hinaus darstellt.

Weng ist Schulleiter des Musikzentrums Mindeltal, Bezirksdirigent des Bezirks Günzburg im Allgäu-Schwäbischen Musikbund und künstlerischer Leiter des Bezirksjugendorchesters Günzburg sowie Doktorand an der Forschungsstelle für Werteerziehung und Lehrerbildung der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Kulturreferent gibt Musikern und Künstlern eine Plattform

Vor Kurzem holte er mit dem Bezirksjugendorchester sogar das Goldene Band mit Auszeichnung beim Prager Musikfestival. Da lag es nahe, dass der Musiker nun vom Marktgemeinderat zum Kulturreferenten ernannt wurde. Weng ist in der CSU-Fraktion selbst Mitglied im Gremium und sieht sich damit als Netzwerker, wenn es darum geht, Kontakte zwischen Gemeinde und Kulturschaffenden zu knüpfen. Dabei versteigt sich der Musiker aus Leidenschaft nicht in utopische Projekte. Statt auf kurzweilige Großveranstaltungen zu hoffen, setzt Weng auf die Qualität einer soliden Vereinsstruktur. Besonders die vielen kleinen Musiksprengel der Gemeinde sieht er als Stärke, die durch ehrenamtliches Engagement viel bewegen können, wie er sagt. „In jedem Ortsteil gibt es bei uns aktive Theatergruppen, Chöre oder Orchester.“ Das sei nicht selbstverständlich. Seine Aufgabe bestehe als Kulturreferent darin, den Musikern und Künstlern eine Plattform zu geben, auf der sie sich präsentieren können: „Ich will die Arbeit der Kulturschaffenden sichtbar machen“, sagt er und denkt dabei an einen gemeinsamen Kalender in digitaler- als auch analoger Form.

Neben dem Pfingstfest, dem Rosenmarkt und dem Adventsmarkt der Gemeinde kann er sich auch einen Kultursommer mit Konzerten und Ausstellungen als Veranstaltungsreihe vorstellen, wie er sagt. Als Ziel in weiterer Ferne sieht Weng die Zukunft der Mehrzweckhalle in Jettingen als Ort für Konzerte und fügt hinzu: „Dafür muss die neue Sporthalle erst einmal fertig werden.“





