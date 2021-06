AfD-Politiker Gerd Mannes will in den Bundestag

Warum der Vize-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Gerd Mannes aus der Region nach Berlin gehen will, obwohl er nicht einmal eine Legislaturperiode im Landtag ist.

Der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Gerd Mannes geht im Wahlkreis 255 ( Neu-Ulm) als Direktkandidat ins Rennen um ein Bundestagsmandat. In seiner Bewerbungsrede betonte er, dass er um alle bürgerlichen Wähler in Schwaben werben wolle. Denn gerade sie seien vom "CSU-Amigo-Sumpf" um die bisherigen Abgeordneten Nüßlein und Sauter bitter enttäuscht worden. Mannes will sich insbesondere für die Anliegen der Familien und Unternehmen im Wahlkreis starkmachen. "Die teils unverständlichen Corona-Verordnungen belasten besonders sie", heißt es in der Pressemitteilung.

Schon während seiner Zeit als leitender Angestellter bei verschiedenen internationalen Konzernen habe er feststellen müssen, dass die Europäische Union mit ihren Brüsseler Bürokraten die unternehmerische und private Freiheit immer weiter einschränke. "Auch unsere Bundesregierung übte sich immer mehr in Überregulierung und Behinderung produktiver Tätigkeit. Dabei störte mich vor allem, mit welcher Selbstverständlichkeit Lobbyisten Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen." Ihm sei damals schnell klar geworden, dass diese "verheerende Politik" die "tragenden Säulen unseres Wohlstands" gefährde. Dies sei der Auslöser gewesen, ein erstes politisches Mandat anzustreben.

AfD-Politiker Mannes: "Mit Fachkompetenz bei unseren Regierenden ist es nicht weit her"

Auch die politische Entwicklung in seiner unmittelbaren Umgebung sei Anlass gewesen, sich politisch zu engagieren. Die staatliche Planung eines Flutpolders in seinem Wohnort Leipheim sei für ihn und zahlreiche Mitbürger der Grund gewesen, gemeinsam eine Interessenvertretung zu gründen. "Wir wollen uns damit gegen das willkürliche Vorgehen der Staatsregierung wehren, und ich musste auch hier feststellen, dass es bei unseren Regierenden mit Fachkompetenz nicht weit her ist." Bei den zahlreichen Podiumsdiskussionen mit Ministern und Landtagsabgeordneten sei deutlich geworden, "dass viele von ihnen inkompetent und uninteressiert waren". Deshalb sei er in die Landespolitik gegangen.

Seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode setze er sich als Landtagsabgeordneter für eine transparente und an den Bedürfnissen der Bürger orientierte Politik ein. "Doch seit Corona spüre ich auch als Vater von fünf Kindern, was es bedeutet, wenn arrogante und engstirnige Politiker Entscheidungen treffen, die das Leben von Familien und Kindern dramatisch verschlechtern", erklärt Mannes, der auch schon Landrat des Landkreises Günzburg werden wollte.

Er will sich der "Politik im Amok-Stil" entgegenstellen

Die vielen Zuschriften von Bürgern, die durch die Corona-Politik ihre Existenzgrundlage verloren hätten, belasteten ihn stark. Es sei unerträglich, mit anzusehen, wie Tausenden Mitmenschen ohne jedes eigene Verschulden innerhalb eines Jahres alles genommen worden sei. "Das ist für mich der wesentliche Auslöser, für den Bundestag zu kandidieren. Diese Politik im Amok-Stil darf sich nicht wiederholen." Politischer Willkür müsse zukünftig Einhalt geboten werden. Die jetzigen Politiker der Altparteien hätten sich von einer vernunftorientierten zu einer moralisierenden Politik mit viel Ideologie bewegt. "Für mich als freiheitsliebenden und weltoffenen Menschen ist eine solche Politik bedenklich und untragbar."

Lesen Sie dazu auch

Ob Energiewende, Verkehrswende, Ernährungswende oder Corona, all diese Probleme hätten die etablierten Politiker "mit blinder Zerstörung von Freiheit und Wohlstand" lösen wollen. "Neben der systemischen Korruption, in Schwaben auch CSU-Amigo-Sumpf genannt, wird die Zukunft Deutschlands insbesondere von der links-grünen Klima-Ideologie gefährdet." Dem wolle er sich "mit den Stimmen vernünftiger und verantwortungsvoller Bürger" über ein Direktmandat im Bundestag entgegenstellen.

Warum will Mannes nach Berlin, wenn er nicht mal eine Legislaturperiode in München war?

Mannes ist nach eigenen Worten keineswegs „landtagsmüde“. Warum aber kandidiert er dann für den Bundestag, wenn er noch nicht einmal die erste Legislaturperiode im Maximilianeum hinter sich hat? „Ich wollte den Wählern ein Angebot machen. Wenn sie mich in Berlin sehen wollen, können sie mich dorthin schicken", sagte er unserer Zeitung. An der Corona-Politik macht er fest, dass die Musik in solchen politischen Feldern in der Bundeshauptstadt spielt. „Corona auf Landesebene ist da nur nachgelagert.“ Allerdings kann der Leipheimer nur ein mögliches Ticket nach Berlin lösen – und das führt über die Direktkandidatur.

Auf die Landesliste hat sich der weitere stellvertretende AfD-Landesvorsitzende und schwäbische Bezirksvorsitzende vor einem Monat im mitttelfränkischen Greding nicht setzen lassen. Mit anderen Worten: Gewinnt Mannes nicht das Direktmandat, bleibt er in München. Wie gut oder schlecht seine Chancen stehen, dazu äußert er sich nicht öffentlich. Er glaubt aber, dass der Wähler-Frust über die CSU im Landkreis Günzburg nach der Sauter-Nüßlein-Maskenaffäre riesengroß ist. „Und da sind wir dann die Alternative.“ Der Landkreis Günzburg ist ein Teil des Bundeswahlkreises 255, zu dem außerdem der Landkreis Neu-Ulm und Teile des Unterallgäus zählen. (AZ, ioa)