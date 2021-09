Neu-Ulm/Günzburg

vor 48 Min.

Das Opfer ist querschnittsgelähmt: Von einem Unfall, der jedem passieren kann

Ein Unfall hatte für einen Radfahrer in Neu-Ulm dramatische Folgen.

Plus Wegen eines Unfalls in Neu-Ulm stand ein Günzburger vor Gericht. Dabei wurde vor allem deutlich: In einem Augenblick kann alles anders sein. Mit fatalen Folgen.

Von Christian Kirstges

Die Konsequenzen eines Verkehrsunfalls auf der Memminger Straße in Neu-Ulm im Mai dieses Jahres sind fatal: Ein Mann, der damals auf seinem Fahrrad von einem Auto angefahren wurde, wird kein selbstbestimmtes Leben mehr führen können. Er ist zum Pflegefall geworden. Der Mann aus Günzburg, der ihn vor wenigen Monaten übersehen hatte, musste sich deshalb jetzt vor dem Günzburger Amtsgericht verantworten. Seine Schuld hat er indes längst eingestanden.

