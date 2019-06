vor 40 Min.

Neubau für die Mittelschule?

Warum Burgaus Ratsmitglied Jürgen Pauer das für nachdenkenswert hält

In der Mittelschule Burgau muss der Brandschutz erneuert werden. Dafür sind unter anderem Trockenbau- und Malerarbeiten nötig, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen auf den aktuellen Stand gebracht werden, ebenso stehen beispielsweise Arbeiten an Türen und Bodenbelägen an. Vorgesehen ist, das Projekt in den Jahren 2020 und 2021 vor allem in den Ferien zu stemmen. Inklusive der Arbeiten im Gewerk Elektro wurden Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro brutto ohne Nebenkosten geschätzt. Die Verwaltung will sich angesichts der Menge an Ausschreibungen bei der Planung helfen lassen, da das Ingenieurbüro Degen das Brandschutzkonzept erstellt hat und somit schon die Materie kennt, wurde von dort ein Angebot eingeholt. Der Stadtrat hat nun beschlossen, das Büro zum Preis von fast 44000 Euro zu beauftragen. Das Planungsbüro Conplaning soll sich zudem für 46000 Euro um die Planung der Elektrotechnik kümmern. Insbesondere muss die Elektrohauptverteilung aus dem Treppenhaus im zweiten Ober- ins Erdgeschoss verlegt werden, die Elektrounterverteilungen in den Fluren aller Stockwerke muss erneuert und die Flurbeleuchtung nach dem Einbau der Brandschutzdecken ertüchtigt werden. Auch alle Kabelwege in den abgehängten Decken der Flure mit Schottung der Durchbrüche sind anzupassen. Das kostet wohl gut 270000 Euro.

Ratsmitglied Jürgen Pauer (Freie Wähler) regte angesichts der Vielzahl an Arbeiten und anstehender Projekte an, den Zustand des Gebäudes aus den 50ern zu analysieren – und sich Gedanken zu machen, ob wegen der hohen Investitionen nicht ein Neubau auf der grünen Wiese sinnvoller wäre. Dann könne man sich auch den Umbau der Bushaltestelle sparen. Bürgermeister Konrad Barm (Freie Wähler) sagte, dass es bei der Stadt und beim Schulverband keine Überlegungen dazu gebe, auch vonseiten der Lehrer seien ihm keine bekannt. Man müsse sich bewusst sein, dass man bei einem Neubau von anderen Summen als bei den Ertüchtigungen des Bestands spreche. Selbst wenn man sich dazu entschließe, werde man ein solches Projekt wohl weit schieben müssen. Zudem habe man die Schule stetig erneuert. (cki)

