Neuburg: neuer Versuch, entlaufene Damhirsche einzufangen

Plus Noch immer sind die ausgebrochenen Damhirsche auf dem Neuburger Friedhof unterwegs. Jetzt soll ein neuer Versuch gestartet werden, um die Tiere zurückzubringen.

Von Dieter Jehle

„Alles, was in meiner Macht steht, tue ich“, versichert Schlossherrin Gabriela Baumann. Noch sorgt ausgebüxtes Damwild vom Neuburger Schlossgehege weiterhin für Ärgernis auf dem Friedhof in Neuburg. Ein Tierarzt prüft, ob die ausgebrochenen Tiere betäubt werden können.

Bereits im Februar sind Damhirsche aus dem Neuburger Schlossgehege ausgebrochen

Innerhalb einem Vierteljahr ist nun schon zum zweiten Mal Damwild aus dem Neuburger Schlossgehege entlaufen. Die Ursache ist klar. Es war im Februar, als Sturmtief Sabine heftig in der Region wirbelte. Ein Baum im Damwildgehege stürzte um und beschädigte damals den Zaun. Einige Tiere kamen frei. Das ausgebrochene Wild von damals wurde von Jägern erlegt oder hat sich mittlerweile in der Natur eingewöhnt. Vor etwa vier Wochen, es war wohl an einem Wochenende, stürzte erneut ein etwa 80 Zentimeter starker älterer Baum um. Wieder wurde der Zaun des Geheges beschädigt und umgedrückt. Die Unglücksstelle befand sich diesmal am Hang „Steinberger“ oberhalb der Mühlstraße in Neuburg in der Nähe des Friedhofs. Erneut nutzte das Damwild die Gunst der Stunde und riss aus.

Hirsche stolzieren durch Neuburg

Einige der ausgebüxten Tiere suchte aber diesmal nicht das Weite. Zum Missfallen vieler sind die Tiere zuletzt immer wieder am Friedhof oder in den Gärten der Anwesen in der Mühlstraße anzutreffen. Teilweise stolzierten sie bereits durch den Ort. Große Scheu kennen sie dabei nicht. Nur wenn man ihnen zu nahekommt, laufen sie weg. Aus den sonst liebevollen bewunderten Tieren sind mittlerweile ungebetene Gäste geworden. Drei davon treiben insbesondere auf dem Friedhof ihr Unwesen.

Sie beschädigen Gräber, reißen die Bepflanzungen heraus und hinterlassen auf den Wegen ihren Kot. Sie erkennen wohl in den geschmückten Gräbern mit den Bepflanzungen ein kulinarisches Angebot. Mehrfach wurden sie bereits gesehen. Das Damwild lässt sich aber nicht so einfach einfangen. „Wir haben schon versucht, sie mit Futterstellen anzulocken“, betont die Schlossherrin. Zwei der entlaufenen Tiere seien in die Falle getappt. Auch wollte man die Tiere mit Kitzen anlocken. Doch das war nicht erfolgreich. Die Schlossherrin ist sehr betroffen und kann den Ärger der Grabbesitzer verstehen. „Doch was soll ich machen?“

Neue Möglichkeit, die Neuburger Damhirsche zurückzubringen

Aktuell wurde ein Tierarzt gebeten zu prüfen, ob die Tiere betäubt werden können. Doch eines ist klar, die Tiere warten nicht auf den Tierarzt. „Es kann sein, dass er Stunden umsonst auf dem Friedhof Ausschau hält“, so Baumann. Und das koste natürlich auch Geld. Derzeit prüft ein örtlicher Baumpfleger den Zustand der Bäume auf dem Schlossareal. „Ich will natürlich weiteren Schaden vermeiden“ so Baumann. Das Damwildgehege auf dem Schloss wird sie ab 1. September verpachten. „Ich habe bereits einen interessierten Jäger gefunden“, so Baumann. Im Neuburger Marktgemeinderat berichtete zuletzt Bürgermeister Markus Dopfer von massiven Beschwerden einiger Bürger.

Die momentane Schonzeit – einige Tiere sind trächtig – und das Jagdgesetz erlaube keinen Abschuss der Tiere im innerörtlichen Bereich. Unmittelbare Gefahr gehe von den Tieren nicht aus, dennoch sei der Zustand sehr ärgerlich, sind sich Bürgermeister Markus Dopfer und Schlossherrin Gabriela Baumann einig. Vorsicht ist auf jeden Fall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuburg und Wattenweiler geboten. In diesem Bereich werden einige Tiere immer wieder gesehen: Sie queren dort die Fahrbahn.





