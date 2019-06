vor 17 Min.

Neue Bühne: Striptease für die Freiheit

Die Inszenierung des Stücks "Striptease" von Slawomir Mrozek der Neuen Bühne Ichenhausen ist ebenso kurz wie kurzweilig.

Von Walter Kaiser

In der Kürze liegt die Würze. Nur eine knappe Stunde dauert die jüngste Inszenierung der Neuen Bühne Ichenhausen. Und doch – oder gerade deswegen – bietet „Striptease“ von Slawomir Mrozek alles, was man sich von einem Theaterabend erhofft: Eine gute, in diesem Falle schräge Geschichte, Kurzweil, Witz und Tiefgang gleichermaßen. Hinzu kommen drei Akteure auf der Bühne, die das Premierenpublikum am Sonntagabend mit perfektem Spiel begeistern. Im Dilldappersaal in Ichenhausen werden diesen Monat noch vier weitere Aufführungen geboten. Ein Besuch sei wärmstens empfohlen.

Zwei Männer landen in einem abgedunkelten Raum: Was erwartet sie?

Zwei Männer landen auf mysteriöse Weise in einem abgedunkelten Raum. Scheinbar gefangen von einer unheimlichen Macht. Andererseits: Die Türen stehen offen. Sie könnten das Zimmer also verlassen. Doch was wartet dahinter? Eine womöglich unbekannte, ungewohnte Freiheit? Wäre es nicht besser, sich dem Schicksal zu ergeben? Und sei der Raum auch noch so eng und trostlos.

Slawomir Mrozek, geboren 1930 im polnischen Krakau und gestorben 2013 in Nizza, griff in seinen Dramen, darunter auch „Striptease“, die schleichende staatliche und gesellschaftliche Unterdrückung des Menschen auf. In Anlehnung an das absurde Theater plädiert der vielfach ausgezeichnete Dramatiker, Satiriker und Karikaturist für den Ausbruch aus überkommenen Normen und Rollen, für das Wagnis des freien und unbequemen Denkens.

Die beiden Männer finden keinen gemeinsamen Ausweg

Einfach ist das nicht. Die beiden Männer, angetan in mausgrauen Anzügen und einer Aktentasche unter dem Arm, sind sich uneins. Ausbrechen, um die äußere Freiheit zu gewinnen? Nichts tun, um die innere Freiheit zu sichern? Ihre unterschiedlichen Ansichten prallen immer heftiger aufeinander, sie finden keinen gemeinsamen Ausweg.

Vollends bedrohlich wird ihre Lage, als „die Hand“ die Szene betritt. Nach und nach fordert sie Schuhe, Gürtel und Hosenträger, schließlich auch Jacken und Hosen. Dem seelischen folgt der reale Striptease. Das alles ist nicht frei von Witz. Die zunächst von sich so überzeugten Männer ergeben sich in Demut. Oder doch nicht? Das Ende sei an dieser Stelle nicht verraten.

Schauspielerische Glanzleistungen auf der Neuen Bühne

Karl Jordan und Andreas Werner als die beiden Männer, überzeugen bei der Premiere mit einer schauspielerischen Glanzleistung. Nicht minder beeindruckend die junge Annika Wiedemann, die als „die Hand“ ihren Einstand bei der Neuen Bühne gegeben hat. Unter der gekonnten Regie von Yasemin Kont ist dem Ichenhauser Ensemble eine sehenswerte Inszenierung gelungen – abgerundet durch das Bühnenbild von Gerhard Sprenger und von Martin Ott, der für die Beleuchtung sorgte.

Knapp eine Stunde währt das Schauspiel. Es bleibt also reichlich Zeit, im Anschluss bei einem Getränk über das Stück zu diskutieren. Denn reichlich Raum für Interpretationen bietet „Striptease“ allemal. Entstanden ist das Werk 1961. Nach fast 70 Jahren ist es so aktuell wie eh und je. Wie ist das mit der Bevormundung, durch wen auch immer? Ist es vielleicht ganz bequem, das Denken anderen zu überlassen und möglichst nicht aufzufallen? In seinem gewohnten Trott zu leben anstatt neue Wege der inneren und äußeren Freiheit zu beschreiten? Kann man auch mal loslassen?

„Striptease“ regt auf kurzweilige Weise zum Nachdenken an. Wie über diesen Satz: „Freiheit ist die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen. Zugleich wird man der Gefangene eben dieser Entscheidung“.

Weitere Aufführungen von „Striptease“ werden am 13., 16., 27. und 30. Juni auf der Dilldapperbühne geboten. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten bei Florales, Marktstraße 23, Telefon 08223/ 4900.

