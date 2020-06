09:38 Uhr

Neue Errungenschaft im Jahr 1980: „Brief im Drei-Minuten-Tempo“

Plus Das Fax löste vor 40 Jahren den Fernschreiber ab. Bei der herkömmlichen Post-Zustellung gab es in Deffingen Ärger.

Von Walter Kaiser

Die folgenden Geschichten klingen wie von einem anderen Stern. Dabei sind sie erst 40 Jahre alt. Sie handeln von der Post und ihren damals neusten technischen Errungenschaften. Gemessen an Internet und Smartphone wirken sie vorsintflutlich. Doch im Juni 1980 berichtete die Günzburger Zeitung nahezu hymnisch über den Fortschritt jener Tage. Stichwort: Faxgerät. Die Post sorgte in jenen Tagen aber auch für Ärger, etwa im Günzburger Stadtteil Deffingen.

Viele Betriebe hatten 1980 schon ein Faxgerät. Es hatte den mehr als nur mühseligen Fernschreiber abgelöst. In Privathaushalten war „der Faxer“ noch die rare Ausnahme. Die Bundespost sorgte für Abhilfe und stellte in ihren größeren Filialen, darunter auch in Günzburg, ein Faxgerät auf, das von den Bürgern gegen Gebühr genutzt werden konnte. Man kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Brief im Drei-Minuten-Tempo“ titelte die Redaktion der GZ. Das alles klappte aber natürlich nur, wenn der Empfänger des Briefes ein Faxgerät hatte. Die meisten besaßen jedoch keines. Hinzu kam: Faxgeräte waren ans Telefon angeschlossen, Sender wie Empfänger mussten während der gesamten Übermittlung das Telefon eingeschaltet haben.

600 Postämter in Deutschland hatten 1980 eine Telebrief-Empfangsstelle

Wo das nicht möglich war, ging das Fax „für die eilige Korrespondenz“, so hieß es im GZ-Bericht weiter, an eines von etwa 600 Postämtern mit Telebrief-Empfangsstelle im Bundesgebiet und in West-Berlin. Dort wurde der Schrieb entgegengenommen und dem faxlosen Empfänger auf dem üblichen Postweg zugestellt. Etwas länger dauerte das ganze für Empfänger, die nicht im Zustellbereich eines Postamtes mit Telebrief-Stelle lebten. In diesem Fall ging das Fax von Empfangsstelle A zur nächstgelegenen Empfangsstelle B. Und von dort per Briefträger zum Adressaten.

Gut möglich, dass man in dieser Zeit auch einen normalen Brief hätte erhalten können, einschließlich der Vorteile, die das damals noch in den Kinderschuhen steckende Faxgerät fraglos bot. Was beim Fernschreiber nicht möglich war – per Fax konnten auch Fotos oder Zeichnungen verschickt werden. Aber es hat gedauert, allem Tempo zum Trotz.

Gedauert hat 1980 auch die Zustellung in Deffingen. Bei einer Versammlung Mitte Juni hatten sich Bürger beschwert, dass der Briefträger meist erst nach dem Mittagessen auftaucht. Die Post versprach Abhilfe. Wenn die Poststellen in Deffingen und Leinheim geschlossen seien, werde der Briefverkehr in Günzburg zentralisiert und die Post – Achtung – „motorisiert“ ausgeliefert. Bis spätestens 12.30 Uhr. Also rechtzeitig zum Mittagessen.

