vor 19 Min.

Neue Fotovoltaikanlage nahe der A8 geplant

Plus Die Stadt Günzburg will eine landwirtschaftliche Fläche zwischen Bubesheim und Wasserburg für den Bau einer Fotovoltaikanlage nutzen. Was die Stadträte davon halten.

Von Walter Kaiser

Nördlich der Autobahn zwischen Bubesheim und Wasserburg ist eine große Fotovoltaikanlage geplant. Dem Vorhaben hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt. Nur wenn vermehrt auf erneuerbare Energien gesetzt werde, könnten Klimaschutz und Energiewende gelingen, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

