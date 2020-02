Neue Läden in Offingen: Warum macht noch jemand Geschäfte auf?

Plus Konkurrenz durchs Internet, fehlende Nachfolger: In vielen Orten geben inhabergeführte Läden auf. Doch es gibt auch positive Gegenbeispiele im Kreis Günzburg.

Wenn ein alt eingesessener Laden schließt, ist das Bedauern groß. Jüngstes Beispiel: Nach fast 70 Jahren verschwindet das Musikfachgeschäft Lederle, das sich in Günzburg und weit über die Kreisstadt hinaus einen Namen gemacht hatte. Der Artikel darüber hat auf der Facebookseite unserer Zeitung Zehntausende Menschen erreicht und ist häufig kommentiert worden. Statt von Inhabern geführten Fachgeschäften scheinen Ketten, im Franchise-System betriebene Läden, in anderer Form bereits zigfach vorhandene Gewerbe oder schlicht Leerstände die Zentren der Orte zu dominieren. Doch in Offingen gibt es gleich zwei Gegenbeispiele. Zwei Eröffnungen von Geschäften, in die Kunden nicht nur im Internetshop „gehen“ können, sondern in realen Räumen.

Seit gut einem Monat ist an der Bahnhofstraße, also der Hauptdurchfahrt, das Optik-Fachgeschäft „Brillenwerke“ geöffnet. Inhaberin Sabrina Oberlander, 33 Jahre alt, ist seit 2002 in der Branche. Bis sie ihre beiden Kinder bekam, war sie auch ganz zufrieden als Angestellte, sagt sie. Doch mit Nachwuchs sei ein flexibles Arbeiten nicht möglich gewesen. „Da blieb nur die Selbstständigkeit.“ Im November vergangenen Jahres fiel ihr Entschluss dazu. Sie hatte das Glück, eine ihrer beiden Mitarbeiterinnen schon lange zu kennen, zur anderen entstand über eine Bekannte der Kontakt. Auf dem Markt Fachpersonal zu bekommen sei schließlich äußerst schwierig.

Sabrina Oberlander (links, hier mit Mitarbeiterin Bettina Huber) hat in Offingen das Optikfachgeschäft Brillenwerke eröffnet. Bild: Christian Kirstges

Über die positiven Reaktionen der Kunden freut sie sich, vor allem die älteren seien froh, nicht mehr in eine Stadt zum Optiker fahren zu müssen. Das Geschäft ist nicht ständig geöffnet, damit Oberlander und ihre Mitarbeiterinnen die Arbeit mit der Familie vereinbaren können. Aber außerhalb der Ladenzeiten können die Kunden Termine ausmachen. Jetzt ihre eigene Chefin zu sein, freut die Inhaberin, „ein bisschen Mut und Verrücktheit gehören sicher zu der Entscheidung“. In der Branche kenne sie viele, die diesen Schritt gewagt hätten.

Dekoartikel-Laden "Zauberhaft" liegt direkt an der Staatsstraße

Das Dekoartikel-Geschäft mit dem Namen „Zauberhaft“ in Offingens Ortsteil Schnuttenbach gibt es schon etwas länger. Im August vergangenen Jahres hatten Manfred Schuster, der dort ein inzwischen nach Gundremmingen umgezogenes Kfz-Unternehmen betrieb, und seine Lebensgefährtin Bettina Kunath den Laden eröffnet. „Er hatte gesagt, du hast ein Händchen für Deko“, und so wagten sie die Gründung des Geschäfts. Die Lage sei ideal direkt an der Staatsstraße und mit Parkplätzen im Hof, einem großen Standortvorteil gegenüber innerörtlichen Lagen. Mit einem „relativ kleinen Budget“ ging es los, „es sollte ein Versuch sein“, erzählt Kunath. Und der komme sehr gut an.

Bettina Kunath und ihr Lebensgefährte Manfred Schuster führen das Geschäft „Zauberhaft“ in Schnuttenbach. Bild: Christian Kirstges

An zwei Nachmittagen in der Woche ist geöffnet, ansonsten werden die Artikel verschickt. Die Bürosachbearbeiterin könnte sich deshalb vorstellen, mit „Zauberhaft“ zu expandieren, in der Weihnachtszeit war bereits auch samstags geöffnet und Versenden gehe ja quasi immer. Unterstützt wird sie von ihrem Partner und der Familie, vor allem das Internetportal Ebay-Kleinanzeigen bringe Kundschaft. Die wolle aber nicht nur bestellen, sondern auch vorbei kommen. So habe sie sogar zwei Kundinnen aus München gewonnen – während die Einheimischen eher zurückhaltender seien.

Der Blumenladen in Offingen hat geschlossen

Dass die Gemeinde durch die beiden Geschäfte bereichert wird, freut Offingens Bürgermeister Thomas Wörz natürlich. Grundsätzlich habe man noch das große Glück, dass viele Unternehmen im Ort den Betrieb an die nächste Generation übergeben können – dazu zählt er aber vor allem Handwerker. So oder so sei das für eine Kommune mit gut 4000 Einwohnern nicht selbstverständlich. Wenn es speziell um Läden geht: Auch hier sei Offingen gut aufgestellt. So hätte er nicht erwartet, dass nach dem Bau der Umgehung noch alle Supermärkte bleiben.

Zugegebenermaßen seien Fachgeschäfte wie der Optiker oder der Dekoladen hier selten und der Blumenladen an der Bahnhofstraße habe aus Altersgründen geschlossen. Dennoch sei die Nahversorgung gewährleistet, im Edeka-Markt beispielsweise gebe es Blumen einer Gärtnerei aus Gundelfingen, und er selbst lasse sich Sträuße von dort für Jubilarbesuche ins Rathaus bringen. Was auch dem Bürgermeister auffällt: Wenn jemand eröffnet, brauche es Zeit, bis die Offinger den Laden annehmen, Auswärtige hätten ihn schneller für sich entdeckt. Als seine Frau vor zwölf oder 13 Jahren ihren Hundesalon eröffnet habe, sei das auch schon so gewesen.

IHK: Inhabergeführter Handel gerät unter Druck

Franziska Behrenz von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben freuen solche Eröffnungen. Zwar gebe es keine belastbaren Daten, aber es sei zu beobachten, dass der inhabergeführte Handel zunehmend unter Druck gerate. Seien es die Internet-Konkurrenz, fehlende Nachfolger oder der Personalmangel, letztlich könne man nicht pauschal Gründe nennen. Jeder Fall sei speziell. Mancher sehe auch keine Perspektive mehr im Handel. Es mache mehr Arbeit und erfordere höhere Investitionen, sich Neues aufzubauen, weshalb viele zurückschreckten. Die Eröffnungen in Offingen seien etwas Besonderes, denn generell werde in kleinen und mittelgroßen Gemeinden mehr geschlossen als eröffnet. Auch hier gebe es keine Daten, aber Behrenz beobachtet, dass bei Neuem mit eingeschränkten Ladenzeiten getestet werde, wie das Geschäft ankommt.

Blick auf die IHK an der Stettenstraße in Augsburg. Bild: Ulrich Wagner

Auch der Eigentümer einer Immobilie spielt eine Rolle. Wem es nur auf die Miete ankomme, sei für jede Branche offen und habe vielleicht kein Interesse an einer Nachnutzung durch ein Geschäft. Wem der Ort am Herzen liegt, achte eher auf Qualität und gebe vielleicht auch einem eine Chance, der erst im Handel anfängt.

Einkaufen als Erlebnis vermarkten - mit einheitlichen Öffnungszeiten

Doch nicht nur für inhabergeführte Geschäfte, auch für Filialen seien Kommunen dieser Größenordnung schwierig. Meist hätten die Firmen Vorgaben, was Flächen, Einzugsgebiet und Anlieferung angeht, weshalb gerade kleine Zentren außen vor seien. Eher werde das Franchise-Modell genutzt, bei dem ein Händler die Ware eines Konzerns verkauft, aber auf eigenes Risiko. In Großstädten, das ist Behrenz’ persönlicher Eindruck, sei die Bereitschaft zur Eröffnung durch den Inhaber etwas größer, weil hier der potenzielle Kundenkreis größer sei – wenngleich es höhere Mieten zu zahlen gelte. Aber seit die Mindestmietzeit sinke, nutzten mehr ihre Chance, zu eröffnen.

Für kleine und mittelgroße Orte gebe es daher „wirklich große Herausforderungen“, einen generellen Exodus sieht Behrenz aber nicht. Wichtig sei, dass Einkaufen als Erlebnis zu vermarkten, einen Mehrwert zu bieten und im digitalen Bereich sichtbarer zu werden. Auch sei es wichtig, dass die Menschen gerne dort verweilen, wo sie einkaufen sollen, da sei ein Zusammenspiel mit den Verwaltungen und Gremien gefragt – und einheitliche Kernöffnungszeiten seien natürlich auch hilfreich. Doch eine Gemeinde, in der gerade das umgesetzt wird, habe sie noch nicht kennengelernt.

