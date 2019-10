vor 20 Min.

Neue Mittagsbetreuung in Burtenbach

Die Schule, die Gemeinde und der Kinderschutzbund arbeiten zusammen

Seit Beginn des Schuljahres gibt es an der Grundschule in Burtenbach eine verlängerte Mittagsbetreuung, die in Kooperation mit der Schule und der Marktgemeinde Burtenbach durchgeführt wird. Die verlängerte Mittagsbetreuung bietet Eltern die Möglichkeit, die Kinder der Grundschule von Montag bis Donnerstag von Unterrichtsende bis 16 Uhr betreut zu wissen, freitags ist um 14 Uhr Schluss. Die frühere Mittagsbetreuung ist in die verlängerte Betreuung integriert worden.

Die Kinder bekommen ein warmes Mittagessen, freie Zeit für Spiel und zum Ausruhen, haben in den Betreuerinnen Ansprechpartner für Freuden, Sorgen und Nöte, die sie aus der Schule mitbringen und ab 14 Uhr Hilfe und Unterstützung bei der Anfertigung der Hausaufgaben.

„Jetzt hat die ehemalige Hausmeisterwohnung wieder eine Bestimmung und wird sinnvoll genützt“, freut sich der Bürgermeister, Roland Kempfle, der mit seinem Stellvertreter Erhard Dolde der Betreuung einen Begrüßungsbesuch abstattete. Von der Seite des Kinderschutzbundes begrüßte der Kreisvorsitzende, Matthias Kiermasz, zusammen mit der Geschäftsführerin, Dorothea Gimpert, die Kinder und ihre Betreuerinnen.

Die Marktgemeinde hat die Wohnung renoviert und eingerichtet, die Schule unterstützt mit Nutzungsmöglichkeiten in der Schule außerhalb der Unterrichtszeiten. „Es sind immer herausfordernde, unruhige Zeiten, bis so eine Betreuung ganz und gar steht, ein Betreuungsteam gefunden ist und alle – Kinder, Betreuer, Eltern – sich sicher in den Abläufen bewegen“, sagt die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, Dorothea Gimpert. Deshalb werden für die Mittagsbetreuung noch weitere Mitarbeiter gesucht, die zwei bis sieben Stunden in der Woche ihre Zeit und Aufmerksamkeit den Kindern schenken. (zg)

Wer Interesse hat, kann den Kinderschutzbund kontaktieren: Telefon 08221/2785901 oder per Mail an info@kinderschutzbund-guenzburg.de.