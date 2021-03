11:57 Uhr

Neue Mobilfunksendeanlage soll in Günzburg gebaut werden

Von Michael Lindner

Mobilfunkmast – allein dieses Wort löst bei so manchem Bürger Ängste und Sorgen aus. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom fürchten fast 50 Prozent der Deutschen Funkmasten als Quelle elektromagnetischer Strahlung und sind außerdem bereit, eine Bürgerinitiative zu gründen, wenn in der der Nähe ihres Wohnsitzes eine solche Anlage erreichtet werden würde. Der Günzburger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung sich mit dem Thema Mobilfunk auseinandergesetzt – schließlich ging es um einen neuen Standort für eine Mobilfunksendeanlage.

Vodafone plant im Ortsteil Denzingen einen neuen Mobilfunkmast, denn: Damit soll die Telekommunikationsinfrastruktur sowie die Qualität und die Kapazität des Mobilfunknetzes für Vodafone-Kunden verbessert werden. Doch wo soll der neue Standort genau liegen? In der Vergangenheit gab es in der Stadt zum Teil emotionale Diskussionen bei dem Thema Mobilfunkmast.

2017 gab es in Wasserburg Ärger wegen eines Mobilfunkmastes

Knapp vier Jahre ist es her, als praktisch auf dem Gebäude der früheren Metzgerei in der Wasserburger Dorfmitte ein Mobilfunkmast installiert worden. Sofort regte sich Widerstand bei den Anwohnern, es gab eine Unterschriftenaktion. Viele Bürger forderten einen Rückbau der Telekom-Einrichtung auf dem Dach eines Privathauses. Rechtlich hatte die Stadt keine Handhabe gegen das Bauwerk. Weil das Thema aber viele Bürger beschäftigt hat, ging der Günzburger Stadtrat in Klausur, um so etwas für die Zukunft zu vermeiden. Der Stadtrat beschloss in seiner Februar-Sitzung 2018, ab sofort einen externen Gutachter zur Beratung der Standortwahl einzuschalten. Damit kann die Stadt neben planungsrechtlichen Fragen auch auf die strahlungsrechtlichen Belange und die Versorgungsqualität eingehen und einwirken. Die Stadt hat im Rahmen dieses sogenannten „dialogischen Verfahrens“ vier mögliche Standorte für den Vodafone-Mobilfunkmast ermittelt: auf dem Dach der Rebayhalle, als Mast in unmittelbarer Nähe zur Rebayhalle, ein Mast in der Auffahrtschleife von der B16 zur Geschwister-Scholl-Straße sowie ein Mast zwischen der Maria-Theresia-Schule und der Krankenhausstraße.

Das Ziel: Die Strahlenbelastung für die Bürger minimieren, ohne die gewünschte flächendeckende Versorgung zu beeinträchtigen. Grundsätzlich erwiesen sich laut Stadt alle vier untersuchten Standorte als geeignet. Das heißt, dass die Immissionswerte deutlich unter den Grenzwerten liegen.

Neuer Mobilfunkmast in Günzburg soll neben der B16 liegen

Das Stadtbauamt schlug dem Günzburger Stadtrat vor, einen Mobilfunkmasten in der Auffahrtschleife von der B16 zu errichten, da dieser die minimalste Strahlenbelastung sowie die bestmögliche Reichweite aufweise. Stadtrat Thomas Ermer lobte die im Gegensatz zu einigen Jahren sachlich geführte Diskussion rund um das Thema und wies auf die Behebung von Abdeckungsschwächen im südlichen Bereich Günzburgs hin.

