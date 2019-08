10:14 Uhr

Neue Poller am Markt funktionieren nicht

An Zufahrten zum Marktplatz in Günzburg sind automatische Poller installiert worden. Sie funktionieren aber noch nicht.

Eigentlich hätten die neuen automatischen Poller am Günzburger Marktplatz bereits am Freitag in Betrieb gehen sollen. Doch daraus wurde nichts. Woran das liegt.

Egal, zu welcher Zeit man dort entlang geht: Die neuen Poller am Günzburger Marktplatz sind nicht ausgefahren, sondern stecken weiter im Boden. Wie die städtische Pressesprecherin Julia Ehrlich auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, funktionieren sie noch nicht – die Kabel sind zu kurz, und zwar bei beiden Polleranlagen.

Man wisse noch nicht, warum die beauftragte Firma sie nicht richtig verlegt habe, das städtische Bauamt verhandele aber mit dem Unternehmen, damit die Ausbesserung von der Gewährleistung abgedeckt wird und Günzburg dafür keine zusätzlichen Kosten entstehen. Wohl Ende der Woche kämen die neuen Kabel, sodass vielleicht am Wochenende erste Tests laufen können. Aber garantieren könne sie das nicht.

An zwei Durchfahrten stehen die Poller

Mehr Aufenthaltsqualität, mehr Sicherheit und weniger Verkehr auf dem Marktplatz – das ist das Ziel der neuen automatischen Poller in Günzburg, teilte die Stadt vor der geplanten Inbetriebnahme mit. An der Einfahrt Augsburger Straße sowie unterhalb des Guntiabrunnens sollen sie die Durchfahrt des Marktplatzes versperren, dem Lieferverkehr, den Anliegern und Hotelgästen wird aber garantiert, den Bereich täglich in zwei Zeitfenstern uneingeschränkt befahren zu können.

Vom 1. März bis 31. Oktober werden die Poller werktags von 11 bis 14 und von 17 bis 2 Uhr ausgefahren. Der Lieferverkehr ist vor 11 und von 14 bis 17 Uhr möglich. Eine Ladezone ermöglicht Lieferanten und Hotelgästen eine Andienung direkt am Marktplatz. Rettungsfahrzeuge und Stadtbusse dürfen den Marktplatz auch sonst passieren.

„Unser Günzburg soll noch attraktiver und vor allem sicherer werden“, erklärte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in der Mitteilung. „Die Menschen sollen unseren Marktplatz weiter erleben, auf ihm verweilen und ihn genießen können – deshalb gilt auf unserem weit über Stadtgrenzen hinaus bekannten Schmuckstück ‚Sicherheit vor Befahrbarkeit.'" (cki, zg)

