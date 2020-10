07:00 Uhr

Neue Skulptur in Burgau: Der Trommler-Albert bekommt Gesellschaft

Plus In Burgau wird eine weitere Skulptur zur Erinnerung an das Jubiläum der Kinderbrotspeisung aufgestellt. Der Stadtrat konnte aus mehreren Entwürfen wählen.

Von Christian Kirstges

Der Brauch der Burgauer Kinderbrotspeisung ist im vergangenen Jahr 425 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wurde bereits eine Skulptur des Trommler-Albert, ein Schülerprojekt der Mittelschule unter der Leitung von Rolf Eichelmann, vor dem Rathaus aufgestellt. Doch nach und nach sollen weitere Kunstwerke mit Bezug zu dieser Tradition in die Stadt kommen. Der Rat hat nun aus Entwürfen von fünf Künstlern, die im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden sind, die nächste Skulptur ausgewählt. Zuvor hatten vier der fünf Kreativen ihre Ideen hinter den Entwürfen vorgestellt.

Bereits im Jahr 2013 war eine Gruppe von Bürgern beim Historischen Fest zusammen gekommen, um zum Jubiläum solch ein Kunstwerk auf den Weg zu bringen. Drei Jahre später trug der damalige Kulturreferent Jürgen Pauer ( Freie Wähler) dies dem Kulturausschuss vor, woraufhin sich ein Arbeitskreis bildete, dem auch Irmgard Gruber-Egle vom Historischen Verein, Rolf Eichelmann und Kulturamtsleiter Stefan Siemons angehörten. Im vergangenen Jahr kam noch der langjährige Trommler-Albert Albert Vogele dazu. Über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren soll nun jedes Jahr eine weitere Skulptur ins Stadtbild integriert werden, sodass so eine ganze Gruppe entsteht und die Kinderbrotspeisung darstellt.

Das sind die Entwürfe der Künstler für die Skulptur in Burgau

Manfred J. Nittbaur hat verschiedene Figuren wie den Trommler-Albert oder den Leimer erstellt, eine Kindergruppe sammelt sich um den Trommler. Weitere wie eine Bäckerin oder Handschuhmacher könnten ihn begleiten.

hat verschiedene Figuren wie den Trommler-Albert oder den Leimer erstellt, eine Kindergruppe sammelt sich um den Trommler. Weitere wie eine Bäckerin oder Handschuhmacher könnten ihn begleiten. Roland Bögner hatte die Idee, zwei Figuren zu entwickeln, hinter die man sich stellen kann, sodass das eigene Gesicht integriert wird und somit ein Fotomotiv entsteht.

hatte die Idee, zwei Figuren zu entwickeln, hinter die man sich stellen kann, sodass das eigene Gesicht integriert wird und somit ein Fotomotiv entsteht. Petra A. Wende stellte ein Kind auf den Schuhen des Leimers vor und weitere Figuren des Burgauer Faschings. Es soll eine Verbindung zwischen der Historie und der heutigen Situation sein, in der viele Menschen auf der Welt Hunger leiden müssen. Der Leimer soll einen Zopf bekommen, sodass es auch eine Frau sein könnte.

stellte ein Kind auf den Schuhen des Leimers vor und weitere Figuren des Burgauer Faschings. Es soll eine Verbindung zwischen der Historie und der heutigen Situation sein, in der viele Menschen auf der Welt Hunger leiden müssen. Der Leimer soll einen Zopf bekommen, sodass es auch eine Frau sein könnte. Wolfgang Auer hat eine Skulpturengruppe entworfen mit einem Eulenspiegel als zentraler Figur. So soll ein Blick in die Vergangenheit und die Zukunft geworfen werden, die Skulptur soll interpretierbar sein, aber ohne Vorkenntnisse der Kinderbrotspeisung verstehbar. Insgesamt wird hier ein ganzer Faschingsumzug dargestellt.

hat eine Skulpturengruppe entworfen mit einem Eulenspiegel als zentraler Figur. So soll ein Blick in die Vergangenheit und die Zukunft geworfen werden, die soll interpretierbar sein, aber ohne Vorkenntnisse der verstehbar. Insgesamt wird hier ein ganzer Faschingsumzug dargestellt. Und Barbara Quintus hat eine Frau als Hauptfigur erschaffen, da sich überwiegend Frauen früher und heute um die Kindererziehung und die Bildung kümmerten. Entlang der Stadtstraße könnten weitere Kinder aufgestellt werden, die Hauptfigur am Alten Rathaus.

Die Entscheidung fiel – entgegen dem Antrag von Harald Stöckle (Freie Wähler) – im nicht öffentlichen Teil, da auch über Honorare gesprochen wurde. Kulturamtsleiter Siemons sagte am Tag nach der Sitzung auf Anfrage unserer Zeitung, dass zunächst die Künstler über das Votum des Rates informiert werden sollen, bevor die Entscheidung öffentlich werde.

Lesen Sie auch:

Themen folgen