18:00 Uhr

Neue Stadtführung: „Günzburg macht Schlagzeilen“

Die Tourist-Information Günzburg-Leipheim bietet in diesem Jahr zwei neue Sonderführungen an. Jetzt können Interessierte auch auf Spurensuche mit der Günzburger Zeitung gehen.

Mehr als 40 öffentliche Stadtführungen bietet die Tourist-Information Günzburg-Leipheim in diesem Jahr an. Es gibt zwei neue Sonderführungen mit dem Titel „Günzburg macht Schlagzeilen“. „Es freut mich ganz besonders, dass wir diese Rundgänge in Zusammenarbeit mit der Günzburger Zeitung anbieten können. Damit wird das Programm noch einmal vielfältiger“, ist die Leiterin der Tourist-Information, Anja Hauke, überzeugt.

Kuriose und lustige Geschichten, die in der Günzburger Zeitung erschienen

Die stellvertretende GZ-Redaktionsleiterin Rebekka Jakob und Stadtführer Stefan Baisch machen sich mit ihren Begleitern auf den Weg zu einigen der Orte, an denen es Stoff für bedeutende, berühmte, kuriose, aber auch lustige Schlagzeilen und Geschichten in der Günzburger Zeitung gab. Anlass für die Entwicklung und Ausarbeitung der Schlagzeilenführung war der 70. Geburtstag der Günzburger Zeitung im vergangenen Jahr ( Die Heimat als Thema bleibt auch nach 70 Jahren aktuell ) . Die erste „Schlagzeilenführung“ findet am Sonntag, 5. Mai, um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Tourist-Information am Schloßplatz. Zur Schlagzeilenführung Nummer zwei nehmen Rebekka Jakob und Stefan Baisch ihre Begleiter dann am Mittwoch, 17. Juli, mit.

Los gehen die insgesamt 41 öffentlichen Führungen durch die Große Kreisstadt am Mittwoch, 1. Mai, um 19 Uhr mit dem Klassiker „Günzburg und seine Geschichte“. Christine Gorzitze zeigt am Tag der Arbeit die schönsten Plätze und Gassen von „Klein-Wien“. „Günzburg und seine Geschichte“ hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Führungsprogramm. Unter anderem führt am 9. Mai Paula Müller durch die Gassen rund um und über den Günzburger Marktplatz.

Ein Klassiger ist eine Führung durch die Frauenkirche

Ein weiterer Klassiker ist die Führung durch die Frauenkirche. Siegfried Ranz und Stefan Baisch informieren über die Besonderheiten des von Dominikus Zimmermann erbauten Rokokojuwels. Am 31. Mai und am 30. August wird die Kirchenführung mit Orgelmusik von Siegfried Ranz begleitet.

Ein weiterer Besuchermagnet ist der Rundgang mit dem Titel „Mit dem Nachtwächter unterwegs“. Monika Stocker und ihr Mann Alfred spazieren in dieser Saison drei Mal durch die Innenstadt. Die Frau des Nachtwächters weiß dabei immer Neuigkeiten, die sie „brühwarm“ weitererzählt. Großen Zuspruch fanden in den vergangenen Jahren auch die Rundgänge über den Friedhof. Helmut Stammer informiert bei dieser Führung der stilleren Art über Namen und Personen aus 150 Jahren Stadtgeschichte.

Seit vielen Jahren ist die „Kriminalführung“ von Marion Schlaegel eine der gut besuchten Günzburger Stadtrundgänge. Auch heuer werden viele Besucher bei den haarsträubendsten Fällen der Günzburger Kriminalgeschichte Gänsehaut bekommen. „Die spannende Geschichte Günzburgs wird von unseren Stadtführern mit sehr viel Freude und Leidenschaft bei den unterschiedlichsten Themenführungen an ihre Begleiter weitergegeben.

Es gibt auch eine Führung für "Fortgeschrittene"

Auch viele Einheimische ließen sich von unseren Führern schon Günzburg zeigen und waren begeistert“, erklärt Anja Hauke. Wer etwas tiefer in die Günzburger Geschichte einsteigen will, der ist bei den beiden Führungen unter dem Titel „Günzburg für Fortgeschrittene“ goldrichtig.

Die Tourist-Information Günzburg-Leipheim bietet neben öffentlichen Führungen auch wieder individuell buchbare Rundgänge an. Im vergangenen Jahr kamen gut 180 Besuchergruppen in die Stadt und ließen sich die Sehenswürdigkeiten zeigen. Die Stadt- und Kirchenführungen werden von der Tourist-Information organisiert. (zg)

Anmeldungen sind unter der E-Mail-Adresse tourist-information@guenzburg.de oder unter der Telefonnummer 08221/200444 möglich. Nähere Informationen gibt es unter www.guenzburg.de/gast.