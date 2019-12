vor 27 Min.

Neue Unterstützung für Arbeitslose

Jobcenter und Stellwerk kooperieren

Aus der bewährten Zusammenarbeit des Jobcenters Günzburg und des Freiwilligenzentrums Stellwerk Günzburg entsteht ein weiteres innovatives Projekt. Die Träger – das Freiwilligenzentrum, der Caritasverband für die Region Günzburg und Neu-Ulm und das Diakonische Werk Neu-Ulm unterzeichneten mit dem Leiter des Jobcenters Günzburg einen Vertrag, um das neue Projekt am 1. Januar in die Wege zu leiten.

„Anhaltende Arbeitslosigkeit kann nachweislich körperlich und psychisch krank machen“, so Ralph Schreyer, Chef des Jobcenters. Ziel des Projektes ist es, die gesundheitsbezogene Lebensqualität von langzeitarbeitslosen Menschen aufrecht zu erhalten, zu verbessern und das Bewusstsein für die physische und psychische Gesunderhaltung zu stärken. „Damit kann sich die Vermittlungsfähigkeit langfristig verbessern und die Chancen auf einen Wiedereinstieg in das Berufsleben erhöhen“, so Schreyer.

Die neu geschaffene Koordinierungsstelle wird zuerst eine Bestandsaufnahme der bestehenden Gesundheitsangebote für Arbeitslose durchführen. Außerdem wird sie langzeitarbeitslose Menschen in gesundheitlich orientieren Beratungsgesprächen für die eigene Gesundheit sensibilisieren, um schließlich gemeinsam den Bedarf an präventiven, maßgeschneiderten Angeboten zu ermitteln. Diese individuellen Maßnahmen werden von der Koordinierungsstelle motivierend begleitet. Koordiniert wird das Projekt von Maria Granz, die in den vergangenen Jahren die Koordination des Projektes „Job-Mentoren“ innehatte. Dieses Projekt wurde wegen der momentanen Beschäftigungslage eingestellt. Das Projekt bietet einen leichten und freiwilligen Zugang zu Präventions- und Gesundheitsangeboten, um arbeitslosen Menschen neue Chancen zu eröffnen, sagen die beteiligten Organisationen. (zg)

