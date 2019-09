00:31 Uhr

Neuer Bereichsleiter im Amt

Reinhard Bader folgt auf Aloisia Ott

Der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach Axel Heiß freut sich, dass mit Reinhard Bader die Leitung des Bereichs Landwirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach, mit der auch die Vertretung des Behördenleiters verbunden ist, wieder besetzt ist. Der 57-jährige Landwirtschaftsdirektor trat am 15. September die Nachfolge von Hauswirtschaftsdirektorin Aloisia Ott an, die Ende Juni ihren aktiven Dienst beendet hat. Bader übernimmt gleichzeitig die Leitung der Abteilung Bildung und Beratung und wird Vertreter der Leiterin der Landwirtschaftsschule Krumbach.

Bader stammt aus Breitenthal und studierte Agrarwissenschaft an der Technischen Universität München-Weihenstephan. Nach Promotion und Staatsprüfung begann er seine berufliche Laufbahn am Amt in Mindelheim, bevor er im September 1998 nach Krumbach wechselte. Seit 2005 verantwortete Dr. Bader als Abteilungsleiter die landwirtschaftliche Förderung in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm. Darüber hinaus engagierte er sich als Lehrer und Prüfer in der landwirtschaftlichen Ausbildung. Behördenleiter Heiß freut sich über die Berufung: „Reinhard Bader ist aufgrund seiner hohen Fachkompetenz ein angesehener und bei den Landwirten geschätzter Gesprächspartner. Ich bin froh, dass Dr. Bader mit seinem gleichzeitigen Wechsel in die Abteilung Bildung und Beratung dieses Fachwissen zum Wohle unserer Landwirte noch optimaler einsetzen kann.“ (zg)

Themen folgen