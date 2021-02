15:00 Uhr

Neuer Kindergarten in Konzenberg geht jetzt in Betrieb

Die Segnung fand im Freien, auf Abstand und mit Maske statt. Am Montag geht der neue Konzenberger Kindergarten „Waldmäuse“ offiziell in Betrieb.

Plus Die Einrichtung „Waldmäuse“ in Konzenberg bekam coronakonform seinen Segen. Wie viele Kinder ab Montag offiziell den Kindergarten besuchen.

Von Peter Wieser

In Konzenberg gibt es nicht nur einen „Mäusebär“, in dem Haldenwanger Ortsteil haben jetzt auch die „Waldmäuse“ ihr Domizil. Den Namen haben sich die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen ausgesucht. Am Freitag wurde er gesegnet, im allerkleinsten Rahmen, auf Abstand, mit Maske und im Freien.

Eine Kindergartensegnung während Corona? Ohne Gottes Segen – da würde man sich nicht wohlfühlen. Das hatte Haldenwangs Bürgermeisterin Doris Egger gleich zu Beginn betont. Immerhin hatte die Pandemie die komplette Bauphase begleitet, nicht einmal einen Spatenstich hatte es vor einem Jahr vor Baubeginn gegeben.

Dass der Kindergarten „Mäusebär“ sehr bald nicht mehr ausreichend Plätze bieten könne, wurde erst recht deutlich, als 2018 im Haldenwanger Gemeinderat nach dem sogenannten Hildesheimer Modell die Prognosen für die Entwicklung der Kinderzahlen bis zum Jahr 2030 vorgestellt wurden.

Haldenwangs Ex-Bürgermeister Georg Holzinger trieb das Kindergarten-Projekt voran

Die Entscheidung fiel damals nicht für einen Erweiterungsbau, sondern gleich für einen zusätzlichen Kindergarten. Haldenwangs ehemaliger Bürgermeister Georg Holzinger – er hatte das Projekt maßgeblich vorangetrieben – sprach am Freitag von einem Glücksfall: Der alte Konzenberger Sportplatz sei die einzige ebene Fläche gewesen, die zur Verfügung gestanden sei. Georg Holzinger habe die Initiative zu dem Neubau, „zu seinem Baby“, wie Bürgermeisterin Doris Egger es nannte, ergriffen, sie selbst habe die Ehre gehabt, das Projekt weiterzuführen.

Der neue Kindergarten „Waldmäuse“ bietet Platz für eine Krippengruppe und drei Kindergartengruppen. Etwa 80 Kinder seien es, die ihn ab dem heutigen Montag offiziell besuchen. Sie hätten sich riesig auf diesen Tag gefreut, erklärte Leiterin Karin Schmucker-Schedel am Freitag.

Neuer Kindergarten kostete etwa 2,9 Millionen Euro

Bei den Gesamtkosten in Höhe von etwa 2,9 Millionen Euro kann die Gemeinde Haldenwang mit Zuschüssen in Höhe von etwa zwei Millionen Euro rechnen. Dieser stehe nicht in Konkurrenz zum Kindergarten „Mäusebär“. Dieser verfügt über eine Krippengruppe und zwei Kindergartengruppen und soll nach seiner Sanierung die gleiche Ausstattung erhalten.

„Lasset die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran“, erinnerte der evangelische Pfarrer Peter Gürth an die Jesus-Worte und dabei gleichzeitig an den heutigen Tag, bevor Pater Polykarp Ibekwe den Kindergarten segnete.

Landrat Hans Reichhart – Fachaufsichtsbehörde ist das Landratsamt – hatte zuvor treffend bemerkt: „Das wichtigste ist, dass der Kindergarten mit Leben erfüllt wird und die Kinder sich wohlfühlen.“ Das Schönste sei, wenn sie mit einem Lachen hineingingen und mit einem Lachen herauskämen, dann habe man alles richtig gemacht.

