vor 23 Min.

Neuer Pächter im Forum: Aus "Esslounge" wird "Soul Food"

Aus der "Esslounge" im Forum am Hofgarten in Günzburg wird das "Soul Food".

Plus Die Stadt ist für die Bewirtschaftung ihres Kultur- und Tagungszentrums Forum am Hofgarten in Leipheim fündig geworden. Das wird es dort bald zu essen geben.

Von Till Hofmann

Seit dem 1. Februar ist die „Esslounge“, das Restaurant im Forum am Hofgarten in Günzburg, geschlossen. Der vormalige Pächter Thomas Eder (Settele) und die Stadt Günzburg gingen nach fünf Jahren getrennte Wege. Die Stadt hat inzwischen einen Nachfolger gefunden. Es ist Gurdev Daniel Singh. Der 34-Jährige betreibt das Restaurant „Portobello“ in Leipheim und ist auch für sein Catering in der Region bekannt. Das dritte Standbein wird nun die Bewirtung des Forums am Hofgarten sein, die das Restaurant mit einschließt. Für Singh ist das eine „gelungene Abrundung“, denn auf diese Weise könne häufig vorgeführt werden, welche Möglichkeiten Catering biete.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Etwa 250 Veranstaltungen finden im Jahr im Forum statt – vom Tagesseminar im kleinen Kreis bis zum Abendkonzert im großen Saal. Günzburgs Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann ist überzeugt vom neuen Pächter und seinem Team. Er hat nicht nur sie von den insgesamt vier Bewerbern am meisten überzeugt. „Herr Singh bringt neue Ideen ein – und will sich bei städtischen Veranstaltungen wie dem Guntiafest ebenfalls präsentieren. Er identifiziert sich mit seiner neuen Aufgabe, wird im Forum ein eigenes Büro haben und ist als Ansprechpartner präsent“, zählt sie Positives auf. Der neue Pächter fand in der Gastronomie seine Bestimmung Mit einer Agentur hat sich die Stadt auf die Suche nach geeigneten Kandidaten gemacht. Zwei der vier Bewerber füllten auch den umfangreichen Frage- und Anforderungskatalog aus. Singh war einer davon. „Das war fast eine Doktorarbeit“, sagt der Sohn einer Deutschen und eines Inders und lacht. Sein Vater erfüllte sich 1994 in Leipheim den Traum von einem eigenen Restaurant. Und auch Gurdev Daniel Singh, den Freunde einfach „Dave“ nennen, fand seine Bestimmung in der Gastronomie. „Seit ich 16 Jahre alt bin, kenne ich nichts anderes.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gurdev Daniel Singh und Karin Scheuermann zeigen schon einmal das Deckblatt der künftigen Speisekarte als Schwarzweiß-Kopie. Bild: Bernhard Weizenegger Der Pachtvertrag ist noch nicht unterschrieben, aber quasi unterschriftsreif. Ab 1. März übernimmt Singh das Catering im Forum am Hofgarten. Spätestens zum 1. April wird auch das Restaurant wieder geöffnet haben. Derzeit laufen dort die Umbauten, insbesondere in der großen Küche. Für die Arbeiten hat die Stadt in ihrem Haushalt 400000 Euro eingeplant. „Das hat aber nichts mit dem Pächterwechsel zu tun. Es war nach über 20 Jahren einfach an der Zeit, zu modernisieren“, sagt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Die große Mehrheit des Stadtrats hatte sich für Singh und sein Konzept entschieden. Schwäbische Küche und Steaks vom Grill Dazu gehört, dass die „Esslounge“ auch namentlich nicht mehr existieren wird. Aus ihr wird die Gaststätte „Soul Food“, die beispielsweise schwäbische Küche und Steaks vom Grill anbietet, aber auch den Burger, der selbst zusammengestellt werden kann. Die reichhaltige Weinkarte enthält regionale Weine, aber auch besondere aus Übersee. Mit „Seelenkost“ ist beispielsweise in der künftigen Speisekarte die „Extraportion schwäbisch“ beschrieben: Linsen und hausgemachte Spätzle soll es für neun Euro geben, die Rostbratwurst vom Leipheimer Strauß für 11,90 Euro. Die Suppe mit Flädle und Maultäschle kostet 4,90 Euro. Schon jetzt liefert Singh pro Woche um die 2000 Essen aus. Allein im Bereich Günzburg gibt es sieben Abladestellen: Zwei Schulen und fünf Kindergärten lassen sich von dem Gastronomen und seinem Team verpflegen. Kunden von Wanzl und Alko bis Daimler Derzeit beschäftigt das Unternehmen zehn Festangestellte, insgesamt spricht der 34-Jährige von „15 bis 20 Mitarbeitern“. Dazu kommt bei Bedarf noch ein Pool von Minijobbern. Mit Firmen wie Wanzl, Alko und Reflexa pflegt er eigenen Angaben zufolge eine regelmäßige Zusammenarbeit. In den Logen der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm wird bei verschiedenen Veranstaltungen von Singh serviert. Und er ist auch der Caterer der Wahl für die Daimler AG, wenn sie die Start- und Landebahn des früheren Fliegerhorsts Leipheim (heutiges Gelände des interkommunalen Gewerbegebiets Areal Pro) für Testzwecke nutzt. Die Pizzeria „Portobello“ in Leipheim bleibt bestehen, obwohl der gastronomische Schwerpunkt der deutsch-indischen Familie Singh nach Günzburg verlagert wird. Bild: Bernhard Weizenegger Die Pizzeria „Portobello“ behalten die Singhs nach wie vor. Auch der Standort für die Catering-Produktion in Leipheim wird nicht aufgegeben. Allerdings: Hergestellt wird dort künftig nichts mehr. Das geschieht dann ausschließlich in Günzburg im Forum am Hofgarten mit dem angeschlossenen Restaurant. Die einstige Produktionsstätte wird zur großen Spülküche und zum Lager. Und auch ein Büro soll dort bleiben. Gurdev Daniel Singh ist in Waiblingen geboren. Erste Erfahrungen in der Gastronomie machte er bereits als Jugendlicher. Er kennt Catering und Gourmetküche gleichermaßen – und arbeitete etwa auf der Trabrennbahn in Iffezheim oder in der SAP-Arena. Er bediente Gäste wie Günther Oettinger, Roberto Blanco und Frank Elstner. Das „Soul Food“ hat 80 Plätze und weitere 150 im Biergarten. Ein kostengünstiges Mittagsgericht soll angeboten werden. Geöffnet ist Montag/Dienstag von 11-15 Uhr, Mittwoch bis Samstag von 11-23 Uhr und am Sonntag von 15-22 Uhr. Lesen Sie auch zum Thema Gastronomie und Handel: Bierabsatz sinkt: So stemmen sich Brauer im Landkreis dagegen



Nach 80 Jahren ist für Milch Mayer Schluss



Kundenumfrage in Günzburg: Es geht noch freundlicher

Neuer Pächter für Gastronomie im Forum am Hofgarten



Madeleine Le Claire kämpft für ihr Café „Herzdame“



Themen folgen