06:38 Uhr

Neuer Rekordhaushalt in Kötz

Im Rekordhaushalt von 11,7 Millionen Euro ist auch der Neubau des Kindergartens St. Nikolaus in Kleinkötz enthalten, der jetzt sichtbar in die Höhe wächst. Trotz derzeit guter Finanzlage will die Gemeinde sparen.

Der Etat für das Jahr 2020 umfasst 11,7 Millionen Euro. Wofür alles Geld ausgegeben wird und warum die Gemeinde trotzdem sparen muss.

Von Irmgard Lorenz

Wenn Kämmerin Silvia Quenzer von einem „Wahnsinns-Haushalt“ spricht, dann ist das durchaus im positiven Sinn gemeint. Mit etwas über 6,7 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und knapp fünf Millionen Euro im Vermögenshaushalt übertrifft dieser Etat alles Bisherige: insgesamt 11,7 Millionen Euro – das ist das höchste Haushaltsvolumen in der Geschichte der Gemeinde Kötz.

Vor zehn Jahren hat die Gemeinde, deren Einwohnerstand sich seit ein paar Jahren bei der Marke um die 3240 eingependelt hat, noch nicht einmal halb so viel Geld umgesetzt. Knapp fünf Millionen Euro umfassten damals Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zusammen. Zeiten, in denen es finanziell außerordentlich knapp zuging, liegen noch nicht allzu lange zurück. Wer allerdings das aktuelle Haushaltsvolumen als Zeichen für Reichtum nimmt, irrt.

Sanierung der Waldsiedlung kostet etwa 930.000 Euro

Zwar steht Kötz finanziell inzwischen recht gut da – 5,9 Millionen Euro in der Rücklage sind nicht gerade wenig –, aber die Gemeinde hatte und hat auch große Aufgaben zu erledigen. Die Investitionen für den Hort-Neubau am Großkötzer Schlossplatz sind zum größten Teil schon erledigt. Der Neubau des Kindergartens in Kleinkötz läuft seit Ende 2019 (zusammen etwa 2,8 Millionen Euro) und die mit 930000 Euro veranschlagte Sanierung der Waldsiedlung in Kleinkötz soll in diesem Frühjahr beginnen. Auch ein Baugebiet in Großkötz will die Gemeinde dieses Jahr erschließen (800000 Euro) und die Ortskernsanierung in Ebersbach vollends abschließen. Geld für den künftigen Bauhof, der in Kleinkötz gebaut werden soll, ist ebenfalls eingeplant. Für die Glasfaser-Anbindung der Außenbereiche sind 360000 Euro vorgesehen.

Zur Realisierung all dieser Projekte trägt ganz wesentlich die Gewerbesteuer bei, die im vergangenen Jahr mit 2,99 Millionen Euro die Rekordmarke von drei Millionen Euro nur knapp verfehlt hat. 2018 brachte die Gewerbesteuer fast 1,98 Millionen Euro in die Kasse, für das laufende Jahr rechnet Kämmerin Quenzer mit zwei Millionen Euro. Sie spricht von einer „eminenten Steigerung“ im Vergleich zu 888500 Euro im Jahr 2017 und den noch weiter zurückliegenden Jahren, als diese Einnahmequelle noch längst nicht so üppig sprudelte.

Steigende Tendenz bei der Grundsteuer für bebaute Grundstücke

Ziemlich konstant geblieben ist hingegen die Einkommensteuerbeteiligung, aus der die Kämmerin für das laufende Jahr 2,26 Millionen Euro an Einnahmen für die Gemeinde erwartet. Eine leicht steigende Tendenz gibt es bei der Grundsteuer für bebaute Grundstücke, auch die Erhöhung des Hebesatzes 2017 trägt dazu bei. 338000 Euro Einnahmen sind hier eingeplant.

Kehrseite der Medaille, oder in diesem Fall der erfreulich hohen Einnahmen, sind höhere Ausgaben und geringere Schlüsselzuweisungen. Letztere dienen als Ausgleich zwischen unterschiedlich finanzstarken Kommunen. Während die Kötzer 2018 immerhin knapp 600000 Euro und 2019 noch knapp 587000 Euro Schlüsselzuweisung bekamen, werden es im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich nur noch 271000 Euro sein.

Kötz muss 1,8 Millionen Euro an den Landkreis zahlen

Die gestiegene Finanzkraft der Gemeinde Kötz wirkt sich auch auf die Kreisumlage aus. Kämmerin Quenzer geht davon aus, dass die Gemeinde bei unverändertem Umlagesatz dieses Jahr 1,8 Millionen Euro an den Landkreis überweisen muss. In den vergangenen drei Jahren hatte sich dieser Ausgabeposten zwischen 1,48 und 1,59 Millionen Euro bewegt.

Von 575000 Euro im Vorjahr auf voraussichtlich 600000 Euro steigt die Gewerbesteuerumlage, während die Verwaltungs- und Betriebsausgaben um nahezu 80000 Euro auf 1,68 Millionen Euro zurückgegangen sind. Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Kötz/Bubesheim hat sich nach dem Umbau des Rathauses um die Größenordnung von etwa 600000 Euro eingependelt. Dieses Ziel gab die Kötzer Kämmerin auch für die kommenden Jahre aus.

Kötz muss für Investitionen mehr als drei Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen

Mit 245300 Euro ist die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt veranschlagt. Weil das aber für die teilweise schon angefangenen und die neuen Projekte bei Weitem nicht ausreicht, greift die Gemeinde Kötz in ihre Rücklagen. „5931818 Euro haben wir tatsächlich auf dem Konto“, versicherte Kämmerin Quenzer in der Gemeinderatssitzung. Für die Investitionen sollen 3158700 Euro entnommen werden, sodass Kötz zum Jahresende voraussichtlich noch 2,77 Millionen Euro auf der hohen Kante hat. Nebenher sollen noch 77000 Euro Schulden getilgt werden, sodass die drei kommunalen Darlehen auf 852000 Euro zurückgefahren werden.

„Es sieht nicht schlecht aus im Verwaltungshaushalt“, sagte die Kämmerin, nachdem sie in öffentlicher Sitzung die Eckdaten des Haushaltsplanes vorgestellt hatte, dennoch sei der Spielraum für Investitionen nicht allzu groß. Sie appellierte deshalb an die Gemeinderäte, an allen Ecken und Enden zu sparen.

Kötzer Haushalt wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen

Zweiter Bürgermeister Reinhard Uhl, der in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Ernst Walter die Gemeinderatssitzung leitete, gab dieselbe Richtung vor. In der Analyse des Haushaltsplanes 2020 schreibt Uhl: „Wenngleich die Finanzkraft der Gemeinde auch zunehmend Begehrlichkeiten weckt, wird die Gemeinde auch künftig so wirtschaften müssen, dass ein Wegbrechen der guten Finanzkraft auch bewältigt werden kann.“ Von den Gemeinderäten gab es weder dazu noch zum Haushaltsplan an sich etwas zu sagen. Der Etat wurde ohne Wortmeldungen einstimmig beschlossen.

Themen folgen