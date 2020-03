vor 48 Min.

Neuer Vorsitzender nach 30 Jahren

Hans Färber (sitzend, links) übergab den Vorsitz des Krieger- und Soldatenvereins Freihalden an Christoph Schmid (stehend, Sechster von links).

Hans Färber tritt bei den Wahlen des Krieger- und Soldatenvereins Freihalden nicht mehr an

Der 132 Mitglieder zählende Krieger- und Soldatenverein Freihalden hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Jahreshauptversammlung wurde der 53-jährige Christoph Schmid zum Nachfolger von Hans Färber, 70, gewählt, der nach fast 30 Jahren im Amt mit den Worten zurücktrat: „Es ist Zeit, den Verein in die Hände Jüngerer zu übergeben.“

Im vorigen Jahr hatte sich das letzte Ziel des langjährigen Vorsitzenden erfüllt. Mit ihm an der Spitze feierte der KSV Freihalden sein 100-jähriges Jubiläum. „Wir haben das Fest sehr gut über die Bühne ge-bracht“, resümierte Färber bei der letzten Mitgliederversammlung, die er leitete. Er dankte allen, die ihn in den vergangenen 30 Jahren unter-stützt haben, besonders den ehema-ligen und jetzigen Vorstandskolle-gen. Die Kameraden hätten der Ortsgemeinschaft viel Gutes getan, lobte Pfarrer Monsignore Wolfgang Miehle und dankte ihnen vor allem für die vielen Wohltaten, die sie der Pfarrei und Kirche spendeten.

Bürgermeister Hans Reichhart hob hervor, wie stark sich der Verein dafür einsetzt, „dass die braune Brut nicht wieder aufkommt“. Vorbildlich und beispielhaft sei es auch, wie sich der Verein unter Hans Färbers Führung in das Dorfleben eingebracht und viele Denk- und Mahnmale renoviert habe. Der scheidende Vorsitzende übergebe einen „kerngesunden Verein“.

Erste Sanierungsprojekte der neuen Vereinsführung sind die Restaurierung des Grabes von Dekan Sebastian Bayer und der Sitzbänke am Pfarrer-von-Ars-Platz. Mit Christoph Schmid hat der Verein einen neuen Vorsitzenden gefunden, der ebenfalls für all die Werte und die Tradition des KSV steht: Sein Großvater Max Schmid war Gründungsvorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins Freihalden im Jahr 1919. Enkel Christoph Schmid ist selbstständiger Getränkehändler in Freihalden, Mitglied des Marktgemeinderats sowie Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Freihalden.

Als neuer Zweiter Vorsitzender unterstützt ihn Manfred Ohnesorg. Er folgt Gerd Jüngling nach, der aus Altersgründen „nur“ noch für die Fahnenabordnung (mit Bernhard Bigelmayr und Manfred Mayer) zur Verfügung steht. Aus den Neuwah-len gingen folgende weitere Vor-standsmitglieder hervor: Hans Ma-yer (Schriftführer, wie bisher), Norbert Schmid (Kassenwart, wie bisher), Josef Hieber, Josef Biberacher (beide Beisitzer, wie bisher), Markus Hofmiller und Joachim Färber (beide Beisitzer, neu). Als Beisitzer schied Erich Schorer aus.

Einen Generationswechsel gab es nicht nur an der Vereinsspitze, son-dern auch bei den Kassenprüfern: Peter Frey junior und Johannes Weber (beide in den 30ern) lösten Helmut Kropf und Anton Scherer ab, die sich jeweils im achten Lebensjahrzehnt befinden.

Für Vereinstreue geehrt wurden Anton Ziegler (25 Jahre Mitglied), Nobert Schmid und Gerhard Rabe (beide 40 Jahre). Schriftführer Hans Mayer rundete die besondere Jahreshauptversammlung mit einer Laudatio und einer Bilderschau auf Hans Färber ab. Dessen 30-jährige Ära sei „einzigartig in der Vereinsgeschichte“, würdigte Mayer seinen langjährigen Weggefährten, heißt es in der Mitteilung zu der Versammlung, die vor den Corona-Beschränkungen stattfand. (zg)

