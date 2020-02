19.02.2020

Neuer Weg kann kommen

Ersatz für bestehende Verbindung in Rettenbach

Im Rettenbacher Gemeinderat ist der Auftrag für den Ausbau einer Alternativverbindung zu den landwirtschaftlichen Flächen nördlich der Firma Reflexa vergeben worden. Den Zuschlag erhielt ein Unternehmen aus Offingen zum Preis von rund 173000 Euro brutto. Ingenieur Ludwig Kuhn aus Limbach hatte im Vorfeld die von ihm geprüften und gewerteten eingegangenen Angebote der sechs ausgewählten Bauunternehmen vorgestellt und dabei auf nicht unerhebliche Preisunterschiede verwiesen.

Sobald es die Witterung zulässt, könne mit den Arbeiten begonnen werden, antwortete Kuhn auf die Frage von Gemeinderatsmitglied Werner Brenner ( CSU). Theoretisch wäre dies bereits zum jetzigen Zeitpunkt möglich, jedoch wolle man vermeiden, dass bei der derzeitigen Witterungslage ständig eine Kehrmaschine die Kreisstraße auf- und abfahre. Weiter müsse der Boden stabilisiert werden und dazu sei entsprechendes Wetter notwendig.

Alexander von Riedheim (UWR) merkte an, es müsse gewährleistet sein, dass sich im Bereich des Hanges keine Fahrzeuge begegneten. Es würden ausreichend Sichtpunkte entstehen, erklärte Kuhn. Im Hinblick auf die hohe Preisspanne bei den eingegangenen Angeboten betonte Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU): Es habe sich gelohnt, dass man diese Anzahl an Unternehmen angeschrieben habe.

Nach dem Markt Offingen und der Gemeinde Gundremmingen hat nun auch die Gemeinde Rettenbach dem gemeinsamen Kauf eines GPS-Vermessungsgeräts zur interkommunalen Anwendung in der Verwaltungsgemeinschaft Offingen zugestimmt. Das mache Sinn, erklärte Dietrich-Kast. Oftmals müssten für exakte Vermessungen und Lagebestimmungen externe Dienstleister in Anspruch genommen werden. Das Gerät erhalte zudem eine entsprechende Software und eine Anbindung an das in allen drei Kommunen eingesetzte GIS-Verfahren der Firma Riwa und könne praktisch von jedem bedient werden. Die Beschaffung des rund 7500 Euro teuren Geräts kann vom Freistaat mit 85 Prozent bezuschusst werden, womit für die drei Gemeinden ein Anteil von insgesamt 1125 Euro verbleibt. Die Aufteilung der Kosten soll prozentual zu den Volumina des Verwaltungshaushalts im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre erfolgen.

Der Schützenverein „Frisch Auf Rettenbach“ hatte mit Schreiben vom 8. Januar einen Förderzuschuss in Höhe von 20 Prozent auf die Kosten für eine Auswertungsmaschine, einen Luftentfeuchter, eine Zusatzheizung und für eine Erneuerung der Schießstände beantragt. Mit enthalten sind Kosten von rund 800 Euro für die Beseitigung eines Wasserschadens. Zwar hätte der eine oder andere der Räte damit leben können, auch auf diese einen Zuschuss zu gewähren, dies entspräche jedoch nicht den Förderrichtlinien. Beim förderfähigen Aufwand von 7669 Euro bedeutet dies einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro, der Wasserschaden ist dabei ausgenommen. Dietrich-Kast erinnerte an die mit Beschluss vom 29. April 2019 zum 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Förderrichtlinien. Unter anderem heißt es darin, dass Förderanträge für das laufende Haushaltsjahr bis spätestens 30. Januar einzureichen sind. Man habe dies mehrmals bekannt gemacht, auch die Vereine seien informiert. Der Schützenverein sei der einzige Verein, der einen Antrag gestellt habe. Es dürften für dieses Haushaltsjahr somit keine weiteren Anträge kommen. (wpet)

