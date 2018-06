20:17 Uhr

Neuer Wohnraum für Rettenbach

Das alte Anwesen an der Von-Riedheim-Straße in Rettenbach ist seit Anfang des Jahres verschwunden. Reflexa-Chef Hans Peter Albrecht, im Bild rechts zusammen mit Enkel Robin und Elisabeth Bauer, will dort Wohnraum schaffen. Links: Reiner Halbeck (Projektsteuerung) undAndreas Steinepreis (SA-Wohnbau).

Die Wohnanlage mit sieben Einheiten soll vor allem junge Familien ansprechen.

Wohnraum, aber auch Bauland sind in Rettenbach rar – und das trotz leerstehender Gebäude im Ort, wie es in vielen Gemeinden der Fall ist. Ein solches Anwesen befand sich bis vor kurzem an der Von-Riedheim-Straße, schräg gegenüber von Schlössle und Gemeindehalle. Nun tut sich etwas.

Das Bauernhaus mit Scheune und Stall, das um 1850 erbaut wurde, stand jahrelang leer und wurde nicht mehr bewirtschaftet. Zudem befand es sich inzwischen in einem derart schlechten Zustand, dass eine Sanierung nicht mehr möglich gewesen wäre und war auch nicht unbedingt ein schöner Anblick im Ortsbild. Seit Anfang des Jahres ist es verschwunden. Erworben hatte das seinerzeit unter Denkmalschutz stehende Anwesen Reflexa-Chef Hans Peter Albrecht vor vier Jahren, nachdem er vom Entschluss der Erbengemeinschaft erfahren hatte, es zu verkaufen.

Er wisse, dass in Rettenbach Wohnraum knapp sei und dass die Gemeinde Wohnraum suche, sagte Albrecht nun beim Spatenstich für das Projekt. Auf den gut 3700 Quadratmetern Fläche sollen mit einem Dreispänner und zwei Doppelhäusern sieben Wohneinheiten mit barrierefreiem Zugang und einer Größe von jeweils etwa 110 Quadratmetern entstehen und vermietet werden. Jede soll über eine Garage und einen Stellplatz sowie einen Gartenanteil verfügen. Die drei Gebäude mit Walmdach werden in Ziegelbauweise nach heutigem Standard gebaut.

Albrecht möchte vor allem junge Familien mit Kindern ansprechen und Wohnraum schaffen. Nicht mit einem Komplex mit 15 Einheiten, was auch genehmigt worden wäre, sondern mit einer kleinen Anlage, die sich in Ort und Umgebung einfüge. In der vergangenen Woche erfolgte der Aushub für das im südlichen Bereich befindliche Gebäude. Gebaut wird, auch wegen der Hanglage, in Abschnitten. Ende 2019 soll der „Wohnpark am Sonneneck“ bezugsfertig sein. Der Name passt auch zu den nach Südwesten ausgerichteten Gartenanteilen.(wpet)

Nachtrag der Redaktion: Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Karl-Heinz Thomann, Sprecher des Landratsamtes Günzburg und somit der Unteren Denkmalschutzbehörde, dass der Abriss seine Richtigkeit hatte. Denn das Ensemble sei in einem so schlechten Zustand gewesen, dass es nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand zu erhalten gewesen wäre. Eigentum verpflichte zwar, aber das Gesetz enthalte eine Verhältnismäßigkeitsklausel. Die Erbengemeinschaft habe den Abriss beantragt, und nachdem in einer entsprechenden Objektbörse beim Landesamt für Denkmalpflege niemand gefunden wurde, der es doch erhalten wollte, wurde der Antrag genehmigt. Die Auflage: Der Käufer des Anwesens und Bauherr für das neue Wohnprojekt, Hans Peter Albrecht, muss so bauen, dass es sich gut in das Ortsbild von Rettenbach einfügt. (cki)

