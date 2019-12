vor 23 Min.

Neuer bezahlbarer Wohnraum in Günzburg

Insgesamt 32 Menschen sollen hier leben - zu erschwinglichen Preisen. Es gibt bereits weitere Projekte für Günzburg.

Für knapp 1,9 Millionen Euro wurde in Günzburg vom Staatlichen Bauamt, im Rahmen des staatlichen Sofortprogramms, im Wohnungspakt Bayern eine Wohnanlage mit sechs Wohnungen gebaut. Für insgesamt 32 „zukünftige Einheimische“, die hier als ehemalige Flüchtlinge ein langfristiges Aufenthaltsrecht erhalten haben, oder Einheimische mit niedrigem Einkommen.

In Erbpacht auf einem Grundstück der Stadt Günzburg und mit staatlichen Mitteln erbaut, werden hier Menschen eine neue Heimat finden. Die Fertigstellung feierten nach einem Jahr Bauzeit Landtagsabgeordneter Maximilian Deisenhofer, Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der bayerische Bauminister Hans Reichhart und Landrat Hubert Hafner mit am Bau beteiligten Firmen und Anliegern. Archäologische Untersuchungen auf dem historischen Grund an der Ulmer Straße hatten den Bau nicht nur um ein Jahr verzögert.

Nachdem dort die Fundamente zweier römischer Gebäude ausgegraben wurden, zogen sich die Erkundungen neun Monate hin – die 360000 Euro Kosten dafür teilen sich Stadt und Freistaat. Dazu kamen Kostensteigerungen im Baugewerbe. Die neuen Wohnungen sind für Bauminister Hans Reichhart und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig „ein Grund zu feiern“, weil Menschen endlich Wohnraum bekommen und somit die Möglichkeit zur Integration und einer besseren Zukunft. Jauernig formulierte das Ziel der Stadt, bis 2023 weitere 200 neue Wohnungen bauen zu wollen, denn „die Warteliste ist lang“. (bwz)

Lesen Sie dazu auch:

Grabungen sollen mehr von Gontias Geheimnissen lüften

Äußerste Vorsicht beim Spatenstich

Günzburg bekommt bezahlbare Wohnungen

Themen folgen