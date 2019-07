vor 37 Min.

Neues Ärztehaus für Jettingen

Ein neues Ärztehaus soll am Ortseingang von Jettingen entstehen. Was geplant ist und wann das Projekt starten soll.

Von Heike Schreiber

Wenn alles nach Plan läuft, bekommt die Gemeinde Jettingen-Scheppach in eineinhalb Jahren ein Ärzte- und Apothekenhaus. Dem Bauantrag von Apotheker Dr. Michael Lyhs, der zusammen mit seiner Frau und Gemeinderätin Dr. Maren Lyhs die St. Martins- und Rathaus-Apotheke betreibt, bekam in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses die volle Zustimmung. Bürgermeister Hans Reichhart freute sich über das „sehr interessante, wichtige“ Projekt und darüber, dass eine Baulücke geschlossen wird.

Geplant ist der dreigeschossige Bau nämlich an der Hauptstraße am Ortseingang von Jettingen, wo einst das Möbelhaus Erdt stand. Bauamtsleiter Markus Guckler sprach von einer Grundstücksfläche von 2800 Quadratmetern, das Gebäude soll 47 Meter lang und zwölf Meter breit werden. Angepeilt ist die Eröffnung Ende 2020 oder Anfang 2021.

Wie Apothekerin Maren Lyhs auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, sei die Idee zu diesem Projekt „aus der Not geboren“. Der Mietvertrag der Rathaus-Apotheke in der Weberstraße läuft Ende 2020 aus, ein neuer Standort musste her. Da keine geeigneten Räume im Ortskern vorhanden seien, entschied sich das Ehepaar zu einem Neubau am Ortsrand. Im Lauf der vergangenen eineinhalb Jahre habe sich die Idee von einer neuen Apotheke – auch auf Anraten des Bürgermeisters – ausgeweitet auf ein Medizinisches Versorgungszentrum.

Ehepaar Lyhs investiert Summe im Millionenbereich

Natürlich sei es ein ambitioniertes Projekt, in das sie und ihr Mann eine Summe im Millionenbereich stecken werden, sagte Maren Lyhs. Sie ist überzeugt, dass der Bedarf vorhanden ist, der Ort habe großes Potenzial, erst recht, wenn in einigen Jahren das bisher brach liegende Untiedt-Arreal bebaut wird und Platz für etwa 400 Menschen bieten könnte. „Ich glaube schon, dass das Projekt von Erfolg gekrönt sein wird.“

Ins Erdgeschoss des Gebäudes soll die Rathaus-Apotheke einziehen, die Maren Lyhs seit 2004 in der Weberstraße geführt hat, dann auf einer doppelt so großen Fläche mit einem deutlich breiteren Sortiment, einem behindertengerechten Zugang und verbessertem Parkplatzangebot. 60 Stellplätze sind rund um das Gebäude vorgesehen, Zufahrten sind möglich von der Haupt- und der Krankenhausstraße. Die Apothekerin hofft, dass ihre Kunden ihr trotz des Umzugs die Treue halten werden.

Neben der neuen Apotheke sollen mehrere Arztpraxen entstehen, die Baupläne sehen laut Bauamtsleiter Guckler im Erdgeschoss eine Physio- sowie im zweiten Stock eine Zahnarztpraxis vor.

Es werden noch Mieter gesucht

Maren Lyhs betonte jedoch gegenüber unserer Zeitung, dass weder die Raumaufteilung noch die ärztlichen Fachbereiche endgültig festgelegt seien. „Wir haben unsere Fühler in alle Richtungen ausgestreckt und sind im gesamten Gesundheitsbereich auf der Suche“, so die Apothekerin. Im Medizinischen Versorgungszentrum könnten mehrere niedergelassene Ärzte praktizieren. Mieter gebe es bislang noch keine. Lyhs ist jedoch sicher, dass sich Interessenten finden werden, neue Räume und Strukturen vorzufinden, sei in ihren Augen reizvoll.

Die Ausschuss-Mitglieder hatten keinerlei Einwände. Lediglich Paul Heinle (Freie Wähler) hakte nach, ob das Flachdach gewählt sei, um aufzustocken. Er bekam ein klares Nein zur Antwort.

