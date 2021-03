vor 38 Min.

Neues Angebot: Der Corona-„Test-Bus“ fährt jetzt mehrere Orte im Kreis Günzburg an

Bürger können sich ohne Anmeldung und kostenlos testen lassen. Das könnte beim „Tübinger Modell“ helfen, für das sich bereits zwei Städte im Kreis Günzburg beworben haben.

Der Landkreis Günzburg ist nach eigenen Angaben mit seinen zwei Corona-Testzentren sehr gut aufgestellt. Dort werden sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests vorgenommen. Mit Blick auf die steigenden Inzidenzzahlen werden jedoch mehr Tests auf das Coronavirus vonnöten sein. Um die zwei Testzentren nicht zu überlasten, hat sich der Landkreis Günzburg entschlossen, weitere Testkapazitäten zu schaffen. Seit Donnerstag unterwegs ist der „Test-Bus“.

Erste Station: Ichenhausen. Pünktlich zur Premiere schien um 8 Uhr die Sonne, als der Bus mit dem roten Zelt davor für Tests öffnete. Die erste Getestete, die spontan vorbeikam, war eine junge Frau: Sabrina aus Ichenhausen. Sie hatte gerade ihr Kind zur Schule gebracht und war mit dem kleinen Sohn auf dem Weg nach Hause und froh, dass sie nun spontan, schnell und kostenfrei eine Testmöglichkeit vor Ort bekam. Das wird Standard: Ab der kommenden Woche übernimmt die Tests eine Apotheke vor Ort.

Die Stationen: Thannhausen, Krumbach, Günzburg, Burgau und Leipheim

Der Test-Bus wird in den kommenden Wochen nach einem festgelegten Fahrplan Thannhausen, Krumbach, Günzburg, Burgau und Leipheim anfahren. Der Fahrplan wird derzeit festgelegt. Für diese Woche waren für den Freitag Krumbach am Gesundbrunnenplatz und am Samstag Günzburg am Wätteplatz fest terminiert worden. Zudem wird der Bus einzelne Firmen anfahren, wenn dort Bedarf besteht. In den einzelnen Ortschaften wird er zentral parken. Eine Anmeldung für den Test im Bus ist nicht notwendig. Pro Stunde können circa 20 Menschen getestet werden. Ein Test dauert mit Abstrich und Wartezeit etwa 25 Minuten. Der Bus wird jeweils von 8 bis etwa 14 Uhr vor Ort sein.

Interessant dürfte dies auch im Rahmen des sogenannten „Tübinger Modells“ werden. Zwei Städte im Landkreis haben sich hierfür beworben: Günzburg und Burgau (wir berichteten). Der Landkreis unterstützt die Bewerbungen ausdrücklich. Das „Tübinger Modell“ sieht vor, dass sich Menschen mit einem Schnelltest „freitesten“ lassen können. Mit diesem „Tagesticket“ könnte man dann in Geschäften einkaufen, im Restaurant essen gehen oder einen Film im Kino anschauen.

Unterstützung für das "Tübinger Modell" im Kreis Günzburg

Der Landkreis Günzburg unterstützt das „Tübinger Modell“ auch mit der Ausweitung der Testkapazität in der Stadt Günzburg. Derzeit wird noch intensiv ein Ort für einen privaten Testanbieter gesucht, mit dem das Landratsamt vereinbart hat, weitere niederschwellige Testangebote zu schaffen. Dann könnte der private Tester neben den etablierten Testzentren des Landkreises weitere kostenfreie Schnelltests für die Menschen im Landkreis anbieten, so das Landratsamt. (zg)

