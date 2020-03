28.03.2020

Neues Domizil für Blasmusiker

Die Ettenbeurer Kapelle probt jetzt in der ehemaligen Grundschule

Der Umzug vom Schützen- und Musikheim neben der Pfarrkirche in gemeindliche Räume des nahe gelegenen früheren Ettenbeurer Grundschulgebäudes war eines der Hauptthemen bei der Generalversammlung des Musikvereins Kammeltaler Blasmusik Ettenbeuren im Gasthaus Schweimeier. Außerdem berichtete der Vereinsvorsitzende Hans Saumweber in seiner Jahresbilanz 2019 über mehrere richtungweisende Sitzungen und Besprechungen sowie einige erfolgreiche vereinseigene Veranstaltungen.

Hierzu gehörten hauptsächlich der traditionelle Kinderfaschingsball, das Maibaumfest der Ettenbeurer Vereine, das Sommerfest der Blasmusik mit Hitparade, die konzertante Adventsserenade in der Pfarrkirche und der alljährliche Silvesterumzug in den Orten des Mittleren Kammeltals.

Dirigent Ernst Schade vermeldete im Tätigkeitsbericht der Musikkapelle insgesamt 39 Orchesterproben und 38 öffentliche Auftritte im Vereinsjahr 2019, darunter auch mehrere auswärtige Gastspiele in vorwiegend böhmisch-mährischer Stilrichtung mit durchweg großem musikalischen Erfolg. Vorbildmäßig hatten dabei Dirigent Ernst Schade, Vorsitzender Hans Saumweber und sein Stellvertreter Christian Schütz die meisten Einsätze aufzuweisen. Auch in finanzieller Hinsicht wurde das vergangene Jahr deutlich positiv abgeschlossen, wie Schatzmeisterin Julia Frey bekannt gab. Jana Wiedenmann berichtete über die Jugendarbeit des Vereins und wies auf die beiden neu in die Kapelle integrierten Jungmusiker Maximilian Schiller und Lorena Weissenseel hin. Des Weiteren befinden sich drei neue Jungmusiker in Ausbildung. Bürgermeister Matthias Kiermasz stellte in seinem gemeindlichen Grußwort dem Ettenbeurer Musikverein ein äußerst lobendes Zeugnis aus.

Im Anschluss daran wurden noch die diesjährigen anstehenden Musikerehrungen vorgenommen. Dies übernahm Thomas Engel, seines Zeichens Dirigent der Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn und Vertreter des Musikbezirkes 12-Günzburg im Allgäu-Schwäbischen Musikbund. Tobias Münch wurde für 40 Jahre und Kerstin Remmele für 25 Jahre Musikertätigkeit mit entsprechenden Ehrenplaketten und Urkunden ausgezeichnet. Außerdem wurden Julia Frey, Jana Wiedenmann und Lukas Wiedenmann für 15 Jahre sowie Laura Betz, Marie Frey, Lena Rampp und Andreas Schiller für zehn Jahre aktives Musizieren geehrt.

Traditionsgemäß erfolgte die musikalische Umrahmung der Generalversammlung von der Blaskapelle selbst. Abschließend wurde noch das aus der Feder des legendären Begründers und Leiters der „Egerländer Musikanten“ Ernst Mosch stammende Musikstück „Holzgeflüster“ als Premiere gespielt, bei dem insbesondere das Musikerehepaar Franz-Josef und Kerstin Remmele, Jugendleiterin Jana Wiedenmann und Ehrenvorstand Gottfried Fiala im Klarinettenregister solistisch gefordert waren. (zg)

