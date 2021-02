vor 52 Min.

Neues Gesicht im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank

Verena Kollmann wird einstimmig in das Gremium gewählt

Aufgrund der politischen Vorgaben in der Corona-Pandemie konnte die Vertreterversammlung der Raiffeisenbank Ichenhausen für das Geschäftsjahr 2019 nicht wie gewohnt als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Deshalb waren die Vertreter der Bank in einer digitalen Veranstaltung aufgerufen, die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen. An diesem Abend wurde auch ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.

Mit großem technischem Aufwand wurden die Berichte des Aufsichtsratsvorsitzenden und Versammlungsleiters Kurt Hank und den Vorständen Achim Krist und Michael Hösle live gesendet. Fragen konnten online gestellt werden und wurden sofort beantwortet. Die Änderung der Wahlordnung und der Satzung wurden einstimmig beschlossen, ebenso wurden Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig entlastet.

Die Verantwortlichen der Raiffeisenbank waren mit dem Geschäftsjahr 2019 trotz weiter gestiegenem Regulierungsaufwand und anhaltender Niedrigzinsphase zufrieden. Die Vertreter folgten dem Vorschlag der Verwaltung und der Empfehlung der BaFin keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuschütten.

Das sind die wichtigsten Zahlen der Raiffeisenbank Ichenhausen für 2019:

Bilanzsumme 304 Millionen Euro (-1 Prozent), Kundeneinlagen 267 Millionen Euro (-2 Prozent), Kundenkreditvolumen 92 Millionen Euro (+10 Prozent), Bilanzgewinn 318.000 Euro, Spenden circa 27.000 Euro, betreutes Kundenvolumen 514 Millionen Euro.

Verena Kollmann, Steuerberaterin aus Günzburg wurde einstimmig in den Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Ichenhausen gewählt. Sie ersetzt Norbert Sykora, der dem Gremium seit 2004 angehörte und aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand.

Der Vorstand und Aufsichtsrat bedankte sich bei Norbert Sykora mit einem Präsent für die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Aufsichtsrat und bei Verena Kollmann für die Übernahme des neuen Mandats. (zg)

