Neues Pächter-Paar für Gastronomie am Günzburger Waldbad

Die Gastronomie am Günzburger Waldbad hat neue Wirtsleute. Der Biergarten ist - sobald es Corona ermöglicht - auch für Nicht-Badebesucher möglich.

Die Gastronomie am Günzburger Waldbad hat mit Josef und Andrea Fritz neue Pächter. „Joe’s Biergarten am Waldbad“ öffnet die zugehörige Spielgolfanlage am Montag, 29. März. Eis und Getränke gibt es vorerst nur zum Mitnehmen. Der Biergarten ist auch für Nicht-Badbesucher zugänglich – sobald es die Regelungen zur Corona-Pandemie zulassen. In den Osterferien darf täglich von 10 bis 19 Uhr Minigolf gespielt werden. Voraussetzung ist eine telefonische Anmeldung unter 0176/80138392.

Eine besondere Aktion wartet gleich von Karsamstag bis Ostermontag: der „Osterhase“ versteckt süße Kleinigkeiten auf der Anlage. Wichtig ist dem neuen Pächter-Paar, dass mit frischen Zutaten aus der Region gekocht wird – gleichzeitig bleiben aber die beliebten Pommes auf der Speisekarte des Biergartens und Kiosks, teilt die Stadt mit. (zg)

