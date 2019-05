18:00 Uhr

Neues Rathaus: Ein Gesamtkunstwerk mit Wohlfühl-Ambiente

Bei der offiziellen Einweihung des sanierten Rathauses Burtenbach am Sonntag hob Bürgermeister Roland Kempfle (links) die Leistungen von Architekt und Handwerkerschaft hervor.

Jetzt ist das neue Burtenbacher Rathaus auf offiziell eröffnet. Warum der Bau schon mit dem Berliner Flughafen verglichen wurde – und was der Architekt dazu sagt.

Von Wolfgang Kahler

Als Roland Kempfle sein Bürgermeisteramt vor 17 Jahren antrat, war ein Mammutprojekt dieser Größenordnung nicht in Sicht. Am gestrigen Sonntag nun wurde das sanierte Rathaus des Marktes nach fast vierjähriger Umbauphase offiziell eingeweiht. Anerkennung für das Projekt kam unter anderem von Peter Fassl. Durch die Verwendung traditioneller Materialien strahle das Gebäude eine besondere Faszination aus, so der Augsburger Bezirksheimatpfleger.

Sebastian Schertlin baute das Haus vor 500 Jahren

Vor fast 500 Jahren sei das Bauwerk durch Sebastian Schertlin mit guten Materialien errichtet worden, so Fassl, sodass es diese Zeit überdauerte. Genau nach diesen Prinzipien sei nun die Sanierung erfolgt: Mit Holz, Terrazzo-Steinboden und gekalkten Wänden, so Fassl: „Weniger Material geht nicht“. Die notwendige technische Apparatur sei diesem Material untergeordnet worden, freute sich der Heimatpfleger: „Das ergibt ein schönes Bild für die Gemeinde“. Lesen Sie dazu auch: Erste Einblicke: Nach drei Jahren Baustelle ist Rathaus Burtenbach fertig

„Wir wollten kein Denkmal setzen“, sagte Bürgermeister Kempfle bei der Einweihungsfeier im Sitzungssaal des sanierten Rathauses, sondern das Gebäude sollte nach 461 Jahren seines Bestehens für die nächsten Generationen erhalten werden. Er wünsche sich, „dass die Bürger das Rathaus als Geschenk begreifen“, denn es sei auch die Visitenkarte des Ortes. Kempfle skizzierte kurz, wie es zur Generalsanierung des Rathauses gekommen war. Nachdem zunächst durch einen Sturm nur Putz abgefallen war, wurden nach und nach immer mehr Schäden erkennbar.

Baukosten von 2,7 Millionen Euro wurden eingehalten

Als Glücksfall bezeichnete Kempfle die Zusammenarbeit mit dem Neusäßer Professor Manfred Lux als Architekten. In den vergangenen vier Jahren sei ein „Gesamtkunstwerk“ entstanden, meinte der Bürgermeister, dass weder aufdringlich noch überkandidelt wirke, sondern vielmehr „Wohlfühl-Ambiente“ entwickele. Die bei der Auftragsvergabe genannten reinen Baukosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro seien nicht überschritten worden.

Zufriedenheit über das sanierte Rathaus drückte auch Architekt Lux aus. Dass sei nicht selbstverständlich, denn 54 Prozent aller Bauwerke endeten in Deutschland in einem Rechtsstreit. Die Bemerkung „Abwarten“ aus dem Publikum erntete einen Heiterkeitserfolg. Der Beschluss des Gemeinderates für die Sanierung sei eine „sinnvolle und schöne Entscheidung gewesen“, meinte Lux. Angesichts der langen Bauphase hätten sich doch einige gewundert und Vergleiche mit dem Berliner Flughafen gezogen.

Treppenbrüstungen, die ohne Leim halten

Das Rathaus weise einige Besonderheiten auf, die Neuigkeitscharakter hätten, sagte der Architekt. Er nannte beispielhaft die Ausführung der Inneneinrichtung in Eschenholz, wie Türen oder Treppenbrüstungen, die ohne Leim zusammengefügt wurden. Schwerpunkt bei der Sanierung waren laut Lux die drei Elemente Kalk für die Wände, Holz und die Terrazzo-Böden, alles regionale Materialien in handwerklich perfekter Ausführung. „Der Renaissancebau erstrahlt in neuem Glanz“, sagte der evangelische Pfarrer Norbert Riemer, der zusammen mit Monsignore Wolfgang Miehle (Oberwaldbach/Rieden) und Ortspfarrer Mirko Cavar die kirchliche Segnung des Gebäudes vornahm. Die Einweihungsfeier wurde vom Duo Herta Schlittenbauer (Klarinette) und Joachim Demharter (Gitarre) musikalisch umrahmt.

Bürger nutzen den Tag der offenen Tür

Nach dem offiziellen Festakt, an dem unter anderem Bayerns Bauminister Hans Reichart, Stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, Landtagsabgeordneter Alfred Sauter und mehrere Bürgermeister der umliegenden Gemeinden sowie die beiden Burtenbacher Altbürgermeister Walter Gruber und Hans Rößner teilnahmen, war beim Tag der offenen Tür Gelegenheit für die Bevölkerung zur Besichtigung des sanierten Verwaltungssitzes.

