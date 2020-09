vor 49 Min.

Neues Sortiment im Nikolaus-Supermarkt in Dürrlauingen: Geht der KJF-Plan auf?

Plus Die Einrichtung der KJF in Dürrlauingen legt den Fokus inzwischen auf regionale Produkte, da das vorherige Konzept von den Kunden nicht gut angenommen wurde. Wie es nun läuft.

Von Christian Kirstges

Von den Umstrukturierungen beim Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Nikolaus in Dürrlauingen ist auch der Nikolausmarkt, der Supermarkt auf dem Gelände, nicht ausgenommen. Das Konzept als Nahversorger war nicht aufgegangen, die Öffnungszeiten wurden gekürzt, die Bäckerei aufgegeben. Der Fokus sollte stärker auf der Ausbildung und dem liegen, was die Menschen auf dem Campus brauchen. Inzwischen hat der Träger, die Katholische Jugendfürsorge (KJF), den Markt neu ausgerichtet und setzt vor allem auf regionale Produkte (wir berichteten). Doch wie gut nehmen die Kunden, die aus den jungen Leuten aus der Einrichtung, den Mitarbeitern und den Einwohnern der Umgebung bestehen, das inzwischen an?

Im Frühjahr hatte die Neuausrichtung begonnen, nun ist sie fast abgeschlossen. Und Marktleiter Johann Seckler ist überzeugt davon, dass der Schritt der richtige war – denn die Rückmeldungen seien bislang sehr positiv. So gibt es nicht nur Waren von heimischen Unternehmen wie einer Kaffeerösterei oder einer Mühle, sondern auch einen Bereich, in dem gezeigt wird, was in den Werkstätten und Betrieben des Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums entsteht.

Seit der Geldautomat im Ort abgebaut wurde, können Kunden von Sparkasse und VR-Bank sich hier mit Bargeld versorgen, das bargeldlose Zahlen ist im Markt auch möglich. Zudem wird weiter eine Poststelle angeboten ebenso wie Frühstück, Mittagessen und eine heiße Theke.

Die KJF-Metzgerei in Dürrlauingen soll nicht aufgegeben werden

Nach dem Aus für die Bäckerei werden die Backwaren zwar regional ein- und hier weiterverkauft, aber Fleisch und Wurst kommen nach wie vor aus eigener Herstellung. Für Ausbildungsleiter Christian Conrad liegt der Unterschied darin, dass die zwei Auszubildenden beste Chancen hätten, in Metzgereien vermittelt werden zu können, Bäckereien aber in erster Linie nur noch Verkaufspersonal suchten.

Er bedauert, dass das Bäckerhandwerk „kurz vor dem Sterben“ sei, doch angesichts der Zunahme von Ketten in dieser Branche, die vielerorts auf vorgefertigte Teiglinge aus Osteuropa setzten, würden eben kaum noch Bäcker gebraucht. Die Fleischerausbildung auf dem Gelände sei letztlich davon abhängig, ob es junge Leute aus dem reha-pädagogischen Bereich gebe, die Interesse an dem Beruf haben, aber aufgeben wolle man sie nicht.

Ein "schöner, großer Tante-Emma-Laden"

Er würde den seit zehn Jahren bestehenden Nikolausmarkt als „schönen, großen Tante-Emma-Laden“ bezeichnen, denn hier gibt es von vielem etwas. Und auch nicht nur regionale Produkte, denn diese seien etwas teurer als „herkömmliche“, und gerade die jungen Leute in der Einrichtung könnten sich nicht so viel leisten.

Auch auf die Gestaltung des Vorplatzes wird Wert gelegt. Bild: Christian Kirstges

Die Fläche wurde um etwa ein Viertel verkleinert, da die jetzige Größe ausreiche und ein Teilbereich künftig als Empfang für das Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum dienen wird. Um die 300 bis 400 Kunden kämen am Tag, und weil die Nachfrage steige, ist auch wieder samstags geöffnet. Und gerade während der Corona-Krise sei der Lieferservice gut gelaufen.

Verlorene Kunden sollen zurückgewonnen werden

Ideen für die Zukunft gibt es viele, etwa einen kleinen Biergarten einzurichten, aber die Pandemie mache hier einiges noch nicht möglich. So muss auch der Tag der offenen Tür der Einrichtung ausfallen, dafür werden im Herbst an mehreren Wochenenden heimische Produkte auf dem Vorplatz des Marktes präsentiert – wo es inzwischen auch einen kleinen Spielbereich für Kinder gibt und einen Kräutergarten, in dem sich die Kunden auch für zu Hause bedienen dürfen.

Mit den neuen Angeboten hoffen Christian Conrad und Johann Seckler jedenfalls, den Geschmack der Kunden zu treffen und so auch diejenigen nach und nach zurückzugewinnen, die dem Nikolausmarkt zuvor den Rücken gekehrt hatten.

