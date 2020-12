vor 22 Min.

Neues Taxiunternehmen in Günzburg startet mitten im Lockdown

Plus Oktay Bilir hat eine der neuen Konzessionen für den Kreis Günzburg erhalten. Warum der 36-jährige seit neun Jahren als Taxifahrer unterwegs ist und welche (un)schönen Erfahrungen er gemacht hat.

Von Michael Lindner

In Günzburg fühlt er sich wohl, hier kennt er sich bestens aus. Kein Wunder, schließlich ist er in der Großen Kreisstadt geboren, dort aufgewachsen und lebt dort noch immer. Eine Straße, die er nicht kennt? Wird es kaum geben. Das ist auch kaum verwunderlich, denn seit neun Jahren fährt Oktay Bilir bereits Taxi. Doch auf Dauer im Unternehmen seines Bruders zu arbeiten, war ihm zu wenig. In wenigen Tagen, ab 1. Januar 2021, ist der 36-Jährige mit seinem eigenen Taxiunternehmen in Günzburg unterwegs. Einen schlechteren Zeitpunkt – Stichwort Corona – könnte es kaum geben, und trotzdem ist Bilir voller Vorfreude. Er spricht über Vorurteile seines Berufs und die schönen und weniger schönen Seiten im Leben eines Taxifahrers.

Vor neun Jahren kam Bilir zum Taxifahren. „Schuld“ ist einer seiner Brüder, der ein Taxiunternehmen besitzt. Während seine Kumpels am Wochenende zum Feiern gingen, war der damals 36-Jährige mit dem Taxi auf den Straßen unterwegs. Er fuhr die mitunter angetrunkenen Gäste sicher von oder zur Kneipe oder Diskothek. „Ich habe das Wochenende geopfert, um Taxi zu fahren“, sagt Bilir. Einerseits besserte er so seine Finanzen auf, andererseits konnte er seinen Bruder unterstützen, denn: Taxifahrer zu finden ist schwierig. Die Bezahlung ist nicht sonderlich hoch, hinzu kommen die langen Wartezeiten bis zum nächsten Fahrgast.

Günzburger Taxifahrer Oktay Bilir: "Diese Chance lasse ich mir nicht entgehen."

In Zeiten von Corona ist es noch schwieriger geworden. Diskotheken haben zu, die jetzige abendliche Ausgangssperre tut ihr übriges hinzu. Keine gute Idee, nun ein eigenes Taxiunternehmen zu öffnen. Das weiß auch Bilir. Bereits vor über zwei Jahren bewarb er sich für eine Taxikonsession im Kreis Günzburg. „Damals war alles gut – es gab kein Corona“, sagt Bilir. Ein von der Kreisverwaltung eingeschalteter Experte legte im Frühjahr dieses Jahres sein Gutachten vor. Er schlug eine Preiserhöhung vor, die im Juli dieses Jahres in Kraft trat. Außerdem regte der Gutachter an, die Zahl der Konzessionen im Kreis von 31 auf 33 zu erhöhen. Die Landkreisverwaltung hat (nach zwischenzeitlicher Rückgabe von Erlaubnissen) vier Unternehmen neue Konzessionen erteilt, um auf die Empfehlung von 33 zu kommen. Im Juli erhielt auch Bilir die Bestätigung für eine Konzession: „Diese Chance lasse ich mir nicht entgehen, auch wenn es schwierige Zeiten sind.“ Zu lang habe er auf seinen Traum hingefiebert.

Mit Menschen in Kontakt zu treten, mit ihnen über alle nur möglichen Themen zu reden – das macht Oktay Bilir Freude. Der 36-Jährige erinnert sich gerne an einen Gast, der mit einem Strauß Blumen ins Taxi stieg, um ins Krankenhaus zu seiner Frau gefahren zu werden. Sie lag in den Wehen und erwartete ein Kind. „Es gibt so viele positive Gespräche und nette Menschen, das macht den Beruf aus“, sagt Bilir. Er vergleicht den Job mit einem Besuch beim Friseur: Dort wird auch über alles geredet, Liebeskummer, den Beruf, das Hobby. Aber natürlich gibt es auch negative Erlebnisse.

Auch im Kreis Günzburg gibt es unangenehme Situationen

Diese gebe es zwar hauptsächlich in Großstädten – Stichwort Überfälle – aber unangenehme Situationen hat Bilir auch schon erlebt. Aggressive Fahrgäste, bei denen es schnell eskalieren kann. Dann hilft nur eine gute Menschenkenntnis, um solche Situationen zu vermeiden. Ungern erinnert er sich an eine Fahrt vor etwa fünf Jahren, als das erste Mal ein Fahrgast sich in seinem Taxi übergab. Der Geruch sei unerträglich gewesen, das Taxi fiel für den Rest der Nacht aus.

Ab Januar wird Bilir mit seinem „Taxi Express“ in Günzburg nebenberuflich – so wie die meisten Taxifahrer im Kreis – unterwegs sein. Seinen Hauptjob als Maschinenführer bei BWF will er jedenfalls nicht aufgeben. Als Fahrer werden neben ihm selbst auch sein jüngerer Bruder sowie voraussichtlich zwei Bekannte fungieren.

Taxifahrer haben oft mit Vorurteilen zu kämpfen

Dass Taxifahrer oft mit Vorurteilen zu kämpfen haben, ist Bilir bewusst. Sie rasen oder müssen nichts können, außer Auto fahren. Doch der 36-Jährige ist sich sicher, dass viele Menschen den Beruf unterschätzen – so wie er es selbst getan hat vor neun Jahren. Sich auf die unterschiedlichsten Menschen einlasen sei alles andere als einfach. Außerdem gibt es eine Taxiprüfung. Mehr als 500 Straßen gibt es allein in Günzburg – und man muss den schnellsten Weg von A nach B samt der Straßennamen sagen können. „Nach neun Jahren vergisst man schon einmal die eine oder andere Straße. Aber mit dem Navi fahre ich nur im Notfall – das kommt nicht so seriös rüber, wenn man sich nicht in seiner Heimat auskennt“, sagt Bilir und lacht. Er freut sich trotz Corona auf seine neue Aufgabe und geht zuversichtlich ins Neue Jahr.

