17:30 Uhr

Neunjährige organisiert Spendenaktion für kranke Kinder

Die Viertklässler an der Grundschule Scheppach und einige Eltern haben für die heute stattfindende Spendenaktion gebacken und gebastelt. Jedes Los kostet einen Euro und ist ein Gewinn. Der Erlös geht an das Kinderkrebszentrum in Augsburg.

Weil ihr Bruder gut behandelt wurde, organisiert sie eine Tombola für die Kinder-Krebsstation. Schüler und Eltern der Grundschule in Scheppach backen und basteln.

Von Bernhard Weizenegger

Es duftet nach frischen Plätzchen, an der Wand biegen sich zwei Biertische unter den Geschenken und in der Aula herrscht geschäftiges Treiben. Die Vorbereitungen für die Spendenaktion an der Grundschule in Scheppach sind in vollem Gange. Am heutigen Dienstag findet hier eine Tombola zugunsten der Station 9 des schwäbischen Kinderkrebszentrums in Augsburg statt.

An Weihnachten Tumor an der Leber entfernt

Auf die Idee kam die neunjährige Vicky. Sie geht in die vierte Klasse und hat einen inzwischen elfjährigen Bruder, der genau auf dieser Station so viel Gutes erfahren hat. An Weihnachten vor inzwischen drei Jahren wurde Felix ein Tumor an der Leber entfernt. Vicky war damals ganz oft bei ihrem Bruder, der in einem Zeitraum von etwa zehn Monaten insgesamt mehrere Wochen auf der onkologischen Station 9 behandelt wurde. Er wohnte während der Eingriffe oder nach Infekten wochenweise mit seiner Mama auf der Station. Vier Mal durfte auch Vicky dort übernachten. Dabei erlebte sie, wie hier die Kinder betreut werden. Es wird gemeinsam gegessen, gebastelt, gefeiert und gespielt.

Ihr Bruder war damals trotz Krankenhaus-Aufenthalt virtuell im Unterricht seiner Klasse dabei. Wann immer es ging, wurde Felix per Skype digital zugeschaltet. Er blieb dadurch mit Schülern und Lehrern in Kontakt und hatte nicht das Gefühl, abgehängt zu werden. Zudem bekam Felix regelmäßig zuhause Besuch von mehreren Lehrern, die ihn dort unterrichteten. Dadurch konnte Felix seine Leistungen halten und geht heute in die sechste Klasse im Gymnasium.

Elterninitiative begleitet die Angehörigen

Die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke hilft, die richtige Behandlung mit Hochleistungsmedizin in einem kindgerechten Umfeld zur Verfügung zu stellen. Die Eltern und Geschwister werden auf dem schwierigen, aber hoffnungsvollen Weg unterstützt. Eltern mit behandelten Kindern unter zwölf Jahren können in den speziell ausgestatteten Zimmern mit übernachten. Sind die Kinder älter, unterhält der Verein ein Elternhaus am Klinikgelände.

Die Viertklässler haben mit ihren Mamas Plätzchen gebacken, um möglichst viel Geld bei einer Weihnachtstombola für die Onkologische Station zu sammeln. Jedes Los gewinnt bei uns, verspricht Schulleiter Andreas Spatz. Bild: Bernhard Weizenegger

Genau diese Station 9 will Vicky mit der Spendenaktion unterstützen. Dafür haben die Mädchen und Buben der Klasse 4c gebacken und alle Grundschüler haben mit den Handarbeitslehrerinnen Marlies Helferich und Gabi Weng in den vergangenen Wochen über 800 Preise gebastelt. Insgesamt gibt es somit für jedes der 1100 Lose einen Gewinn, Nieten gibt es nicht.

Am heutigen Dienstag werden die Viertklässler die Lose vormittags in den Klassen verkaufen. Damit kommt eine beachtliche Summe zusammen. „Wir hoffen, dass die Summe noch durch zusätzliche Geldspenden aufgewertet wird“, sagt Schulleiter Andreas Spatz. Den Spendenerlös wollen die Akteure persönlich auf der Station 9 an den Chef des Krebszentrums, Prof. Dr. Michael Frühwald, und Thomas Kleist, den Geschäftsführer von Lichtblicke, übergeben.

Themen folgen