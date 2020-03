18:05 Uhr

Nicht daran gestorben: Warum ist die Rede von Corona-Totem?

Es irritiert viele, dass von einem Corona-Todesfall im Kreis Günzburg die Rede ist. Das Landratsamt erklärt es - und hat einen Hinweis zu Zulassungen.

Das Landratsamt hatte am Montag mitgeteilt, dass es den ersten Corona-Todesfall im Landkreis Günzburg gebe - dabei sei die betreffende Person wohl nicht an den Folgen des Virus selbst gestorben. Es habe sich aber um den ersten im Landkreis Günzburg mit Corona Infizierten gehandelt. Da stellen sich nun viele die Frage, warum trotzdem von einem Corona-Todesfall gesprochen wird.

Dazu erklärt Landkreis-Vize-Pressesprecher Meinrad Gackowski, dass in den Meldedaten auch Todesfälle erfasst werden, die mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung stehen. Das sei die Richtlinie des Robert-Koch-Instituts. „Sowohl Menschen, die direkt an der Erkrankung gestorben sind, als auch Patienten mit Grundkrankheiten, die mit Corona infiziert waren und bei denen sich nicht klar nachweisen lässt, was letzten Endes die Todesursache war“, werden entsprechend statistisch erfasst.

104 positiv auf Corona Getestete

Nach aktuellem Stand vom 31. März um 16.15 Uhr gibt es im Landkreis 104 Personen, die auf das Coronavirus positiv getestet sind. Dies sind im Vergleich zu Montag 14 mehr. Auch die Verdachtsfälle sind um sechs auf 50 gestiegen, ebenso die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, ist von 205 auf 230 gestiegen.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Landkreis-Bürgerbüro sowie die Außenstelle in Krumbach für den Besucherverkehr geschlossen ist, jedoch der Betrieb der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde nicht eingestellt wurde. Die Zulassung von Fahrzeugen für Personen, die in der Daseinsvorsorge arbeiten und hierzu auf das Fahrzeug angewiesen sind sowie Fahrzeugzulassungen für systemkritische Branchen werde selbstverständlich weiterhin gewährleistet.

Zulassungsstelle arbeitet weiter

Es wird jedoch gebeten, erforderliche Zulassungen vorrangig mit dem internetbasierten Zulassungsverfahren abzuwickeln. Informationen dazu gibt es unter www.landkreis-guenzburg.de unter der Rubrik „LandkreisBürgerBüro und Verkehr“. Diese Einschränkung gilt gleichermaßen auch für Autohäuser und Zulassungsdienste.

Ebenso findet auch die Vorgangsbearbeitung im Fahrerlaubniswesen in dringlichen Angelegenheiten (etwa Verlängerungen von Lkw- und Bus-Fahrerlaubnissen sowie von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Eintragungen der Schlüsselzahl 95) weiterhin uneingeschränkt statt. Bereits beantragte und dringend benötigte Führerscheine können nach vorheriger telefonischer Anforderung postalisch übersendet werden.

Bei dringenden zulassungs- sowie fahrerlaubnisrechtlichen Angelegenheiten sollen die Bürger vorab Kontakt mit dem Bürgerbüro unter Telefon 08221/95-999 oder per E-Mail an lbb@landkreis-guenzburg.de oder der Außenstelle in Krumbach unter Telefon 08282/8894-0 oder per E-Mail an zulassung-kru@landkreis-guenzburg.de aufnehmen, um über die postalische Abwicklung des Anliegens informieren zu können. Auch Autohäuser und Zulassungsdienste werden gebeten, sich vorab an die genannten Kontaktstellen zu wenden. (cki, zg)

