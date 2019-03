vor 38 Min.

Nicht nur der Handel muss in Günzburg handeln

Es läuft nicht gut bei der Digitalen Einkaufsstadt Günzburg. Wenn sich daran etwas ändern soll, müssen Händler, aber auch Gastronomen in der Innenstadt dafür aktiv werden.

Von Rebekka Jakob

"Wenn wir so weitermachen, wie es früher war, wird es für die Innenstädte in Bayern schwer“, hatte Franz-Josef Pschierer, damals noch Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, im Juli 2017 beim Start der Onlne-Plattform wir-in-guenzburg.de prophezeit. Damals warb er dafür, den lokalen Handel mit dem Pilotprojekt „Digitale Einkaufsstadt“ ins Netz zu bringen, um auch in Zukunft gegen die übermächtige überregionale Konkurrenz bestehen zu können. Dabei sollte unter anderem die neue Plattform in Günzburg helfen. Aus Pschierer wurde in der Zwischenzeit erst der Bayerische Wirtschaftsminister und dann wieder ein einfacher Landtagsabgeordneter. Der lokale Internet-Marktplatz hat sich seither weit weniger spektakulär entwickelt wie der prominente Pate. (Lesen Sie dazu auch: Online-Handel: Wie lange gibt es Günzburgs Digitale Einkaufsstadt noch?)

Der Mangel an Interesse der Zielgruppe wird überdeutlich

Zwar war das Interesse der Medien und auch anderer Städte groß an dem Projekt, das den Handel vor Ort stärken und ein Gegenpol zu Internet-Riesen wie Amazon sein will. Schaut man auf der Webseite genauer hin, wird aber der Mangel an Interesse der Zielgruppe in Günzburg überdeutlich. Im Eventkalender beispielsweise, der zum Einkaufserlebnis auch Information liefern soll, sind nur einzelne Termine von Blumen Eber, Hutter Büro und Weinhändler Vineola vorhanden. Den Löwenanteil bilden Konzerte, Führungen und andere Termine der Stadt, die sich ebenso gut auf der städtischen Homepage nachlesen lassen. Und in der Rubrik „Gastronomie und Hotels“ machen gerade einmal magere fünf Innenstadt-Lokale auf sich aufmerksam – angesichts der Flaniermeile am Günzburger Marktplatz und seinen Nebenstraßen, die mit Cafés und Restaurants nur so gespickt sind, eigentlich kaum vorstellbar.

Der Blick auf die Beteiligung von Handel und Gastronomie macht deutlich: So wird das nichts werden. Von einer Plattform wie dieser – zumal medial bundesweit so ausführlich beworben – erwarten Kunden zurecht einen umfassenden Überblick, eine echte Auswahl, einen echten Mehrwert. Den kann es aber nur geben, wenn Gewerbetreibende und Gastronomen an das Projekt glauben, bereit sind, sich zu bewegen und über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Ändert sich hier nichts, ist die Online-Plattform zum Scheitern verurteilt. Ein finanzieller Zuschuss der Stadt in dieser Größenordnung ist auf Dauer nicht mehr darstellbar.

Auch die Citymanagerin fällt (vorerst) aus

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Motivation für die Digitale Einkaufsstadt in den nächsten Monaten noch mal steigt, scheint allerdings gering angesichts der Tatsache, dass selbst an der Spitze der Günzburgs Cityinitiative offenbar die Luft draußen ist. Vom Vorsitzenden Stefan Weißenhorner, der sich nur zur kommissarischen Leitung für sechs Monate hat überreden lassen, dürften kaum noch große Motivationsschübe zu erwarten sein. Und Citymanagerin Nikola Gamm fällt (zumindest vorerst) ebenfalls aus, wenn auch aus gutem und schönem Grund: Sie wird demnächst Mutter. Bleibt für Händler und Gastronomen nur eine Chance, wenn sie wir-in-guenzburg.de retten wollen: Sie müssen selbst handeln und sich gegenseitig motivieren. Denn profitieren können davon nur alle gemeinsam – oder eben keiner.

