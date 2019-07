vor 58 Min.

Niemals geht man so ganz

Rudi Sauter hört als Vize der Realschule Burgau auf – und bleibt in einem anderen Amt

Der Konrektor der Markgrafen-Realschule Burgau, Rudi Sauter, beendet zum 1. August seine 37,5-jährige Lehrtätigkeit und tritt in den Ruhestand über.

Im Februar 1982 wurde er nach der Referendarzeit nach Burgau versetzt und war seitdem als Lehrkraft und ab dem Jahr 2003 als Konrektor an der Realschule tätig. Fernab der Allgäuer Heimat prägte er über Jahrzehnte die Schule durch seine verantwortungsbewusste Arbeit und sein überaus großes und nie nachlassendes Engagement, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Durch sein besonnenes Wesen ließ er Konflikte erst gar nicht entstehen und sorgte so für ein entspanntes und angenehmes Arbeitsklima. Immer richtete sich sein Blick in die Zukunft, er war stets um Verbesserungen bemüht, analysierte jede Veranstaltung auf Erfolg und Effizienz und war so jederzeit offen für Neues. So erkannte er früh die Wichtigkeit und das Potenzial von Computern im Unterricht und zählte für die Schulart Realschule in Bayern zu den Pionieren und Wegbereitern des Faches „Informationstechnologie“. Der kreative Umgang mit Computerprogrammen bereitete ihm nicht nur im Rahmen seiner Tätigkeit als Konrektor, sondern auch im Unterricht große Freude, die dann auf die Schüler übersprang.

Das Wohl der Schule und das Wohl der darin Tätigen stand für ihn im Vordergrund und ließ eigene Interessen oft in den Hintergrund treten. Die gleichmäßige Verteilung der an einer Schule anfallenden Lasten auf möglichst alle Schultern und seine ausgleichende Art bestimmten seine Arbeit. Die Schulfamilie sei ihm zu großem Dank verpflichtet und würdigte seine Leistungen in einer Feierstunde. Die Schüler verabschiedeten in einer emotionalen Schülervollversammlung am letzten Schultag ihren Konrektor.

Zur Freude aller wird Sauter der Schule mit ihren Eltern, Schülern und Lehrkräften als erster Vorsitzender des neu gegründeten Fördervereins der Markgrafen-Realschule Burgau erhalten bleiben. (zg)

