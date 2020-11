vor 30 Min.

Ninja Warrior aus Leipheim ist heute im Fernsehen

Von einer Stange zur nächsten: In seine Trainingshalle in Weißingen baut Christian Balkheimer Geräte aus der RTL-Show Ninja Warrior nach, um sich optimal auf die Teilnahme vorzubereiten. Heute wird sein Auftritt ausgestrahlt.

Der 27-Jährige Christian Balkheimer nimmt in diesem Jahr zum fünften Mal an der TV-Show Ninja Warrior teil. Heute Abend wird sein Auftritt im Fernsehen ausgestrahlt.

Von Lara Schmidler

Bereits viermal war Christian Balkheimer aus Weißingen in Leipheim bei der Fernsehsendung Ninja Warrior dabei, dieses Jahr ist es das fünfte Mal. In der Show müssen die Teilnehmer einen Hindernis-Parcours überwinden, ohne in das darunter befindliche Wasserbecken zu fallen.

Erster Auftritt des Leipheimers wird heute Abend ausgestrahlt

Balkheimer ist aus der Sendung nicht mehr wegzudenken: Seit der ersten Ausstrahlung 2016 ist er als die Videospiel-Figur Super Mario verkleidet mit dabei und unter diesem Nicknamen auch bei den Zuschauern bekannt. Bislang konnte der 27-Jährige den Sieg noch nicht holen. Jetzt hat er eine neue Chance: Sein Auftritt in der ersten Qualifikationsrunde wird heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Balkheimers Freund Lukas Kilian, mit dem gemeinsam er in einem umgebauten ehemaligen Kuhstall in Weißingen trainiert, hat ebenfalls an der diesjährigen Staffel teilgenommen. Sein Auftritt war bereits in der ersten Folge im Oktober zu sehen. Er konnte sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen und sich vorzeitig für das Finale qualifizieren.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen