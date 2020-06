vor 52 Min.

Noch 13 Bürger in Corona-Quarantäne

Die Zahl der Bürger im Kreis Günzburg in Corona-Quarantäne sinkt.

Das sind die aktuellen Zahlen für den Landkreis Günzburg.

Im Vergleich zu Freitag hat sich die Corona-Lage auch über die Pfingsttage nicht verändert. Weiterhin gibt es 237 bestätigte Infektionen im Landkreis Günzburg, genesen sind nach wie vor 230. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, bleibt auch die Zahl der Verdachtsfälle mit vier stabil.

Standen am Freitag noch 17 Bürger unter Quarantäne, so waren es mit Stand Sonntag um 14.45 Uhr 13. Die Zahl der mit Corona in Verbindung stehenden Todesfälle bleibt bei vier. (zg)

