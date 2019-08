26.08.2019

Noch ein Sieg bis zum Finale: Jettingen trifft im Pokal auf Mindelzell

Der VfR Jettingen empfängt zum Pokal-Halbfinale im schwäbischen Kreis Donau den SV Mindelzell. Wie die Teams ins Duell gehen.

Von Christoph Dizenta

Das Halbfinale des Kreispokals steht an: Am Mittwoch, 28. August, ab 18.30 Uhr treffen die beiden Fußball-Kreisligisten VfR Jettingen und SV Mindelzell im Sportpark am Schindbühel aufeinander. Der Sieger dieser Begegnung trifft dann im Finale auf den Gewinner der Nord-Gruppe, also entweder auf den TSV Wemding (Kreisklasse Nord) oder den FSV Reimlingen (Kreisliga Nord).

Es dürfte nicht ganz unerheblich sein, wie die Personalsituation bei den Vereinen aussieht. Sven Müller, Übungsleiter des gastgebenden VfR Jettingen, kann urlaubs- und verletzungsbedingt nicht gerade aus dem Vollen schöpfen. „Ich muss schauen, wer am Dienstagabend im Abschlusstraining ist. Dann wird man sehen, welches Team ich auf den Platz schicken kann“, sagt er.

Sven Müller: "Wir wollen ins Finale"

Müller sieht der Aufgabe im Toto-Pokal jedenfalls positiv entgegen. „Wir müssen ja spielen und wir werden auch spielen und wir wollen natürlich ins Finale“. Ein ähnlich nervenaufreibendes Spiel wie vor drei Wochen, als der VfR das zwischenzeitlich schon verloren geglaubte Kreisliga-Duell in letzter Minute noch zum 4:3 drehte, wird er sich bestimmt ersparen wollen.

Doch ins Kreisfinale will natürlich auch der SV Mindelzell. Und dass die Zeller in diesem Spieljahr nicht zu unterschätzen sind, bekamen die Jettinger ja bereits zu spüren. Andererseits ist auch in Mindelzell die Urlaubszeit zu spüren, sagt Abteilungsleiter Michael Miller. Doch nicht nur deshalb ist Jettingen für ihn der Favorit. „Sie werden nicht umsonst in der Liga als Mitfavorit auf den Aufstieg gehandelt. Selbst wenn sie nicht in Bestbesetzung antreten, sind sie in der Breite besser aufgestellt als wir.“

Mindelzell hofft auf seinen Torgaranten

Die Jettinger sollten sich die Aufgabe dennoch nicht zu leicht machen. Das Team von Trainer Muharrem Özdemir ist gut in die Liga gestartet, das anvisierte Ziel Klassenerhalt ist durchaus erreichbar – vor allem wenn Routinier Michael Oberhoffner so zuverlässig trifft wie zuletzt. Abteilungsleiter Miller schielt durchaus auf den Einzug ins Pokalfinale. Zuletzt kamen die Zeller 2012 so weit. „Wir sind die letzten Jahre immer früh ausgeschieden, weil wir den Fokus nicht auf den Pokal gelegt haben. Das haben wir diese Saison auch nicht, aber irgendwie sind wir immer weitergerutscht. Da war sicher auch etwas Losglück dabei“, sagt Miller.

Und die möglichen Finalgegner? Im Wemdinger Stadion dürften sich die beiden Rivalen auf Augenhöhe begegnen. Der Gastgeber führt die Kreisklasse-Rangliste mit weißer Weste (fünf Siege in fünf Begegnungen) an, erzielte bei lediglich einem Gegentreffer satte 28 Tore. Reimlingen landete vor ein paar Tagen seinen ersten Saisonerfolg, hängt mit lediglich drei Zählern aus vier Partien im Tabellenkeller der Kreisliga. (mit sial)

