vor 6 Min.

Noch kein Nachfolger für Karl Hildensperger

Der SV Scheppach sucht einen neuen Vorsitzenden. Albin Ristl feiert ein besonderes Jubiläum

Mangels Kandidaten hat der SV Scheppach die in der Generalversammlung vorgesehene Wahl des Vorsitzenden verschieben müssen. Jetzt soll im September nicht nur ein Nachfolger für den Vorsitzenden Karl Hildensperger gefunden, sondern der gesamte Vorstand neu gewählt werden.

Hildensperger, der seit 18 Jahren im Amt ist, blickte bei der Generalversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Berichte der Abteilungsleiter Fußball, Turnen und Ski zeugten von großem Engagement in den einzelnen Sparten.

Die Frauenmannschaft erspielte sich in der Kreisklasse Donau den 3. Tabellenplatz. Die Mädchen der C-Juniorinnen sind personell eng besetzt und freuen sich über Neuzugänge. Die Nachwuchsarbeit liegt bei Jugendleiter Otto Hieber in guten Händen. Er konnte von acht Junioren-Mannschaften berichten, die alle in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Freihalden antraten.

Der Bericht von Abteilungsleiter Thorsten Bruschkewitz über die beiden Herrenmannschaften bein-haltete besonders Erfreuliches, die Erfolgsserie wurde mit dem Aufstieg der Mannschaft um den Torschützenkönig Daniel Ungar fortgesetzt.

Spartenleiter Ski, Peter Hieber, berichtete über kontinuierliche Weiterbildung der 24 Skilehrer. Aufgrund hervorragender Schneelage und dank der ehrenamtlichen Übungsleiter und Helfer, konnten alle Fahrten problemlos durchgeführt werden. Die Weihnachts-Ski- und Snowboardkurse lockten 92 Teilnehmer. Die vom Skiklub angemeldeten 15 Starter bei den Kreismeisterschaften Oberjoch schlossen die Mannschaftswertung mit dem hervorragenden 2. Platz ab.

Bettina Riederle berichtete als stellvertretende Abteilungsleiterin Turnen von acht gut frequentierten Turngruppen. Die Übungsleiterinnen wünschen sich personelle Verstärkung.

Auch Ehrungen gab es bei der Generalversammlung des SV Scheppach. Für 60 Jahre wurde Albin Ristl geehrt, seit 50 Jahren sind Horst Merkl, Peter Weizmann, Helmut Spring, Josef Spitzer und Siegfried Holzbock dem Verein treu. Für 40 Jahre geehrt wurden Marlene Hegele, Maria Reiter, Annemarie Nickmann, Theresia Miehle, Rosemarie Mayer, Walter Komm, Karola Reissmüller, Alois Högel, Friedbert Rott, Markus Kraus, Karin Frömel und Oskar Schaette.

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Robert Neukam, Rudi Rubik, Ulrich Winkler, Agathe Schäffler, Doris Reiter, Peter Pleyer, Stefan Högel, Angelo Walter, Christopher Lynch und Katharina Höck ausgezeichnet. Seit 20 Jahren gehören Philipp Reiter, Nicolaj Zech, Manuel Hanke, Herbert Reiter, Fabian Hanke, Emiliana Merk, Christian Nickmann, Patrick Strobl und Alexandra Hanke zum SV Scheppach. (zg)

Themen Folgen