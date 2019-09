00:32 Uhr

Nordic Walken zu Füßen der Windräder

Am 21. September findet in Freihalden eine Etappe der Nordic-Walking-Tour statt.

Die fünfte Station im Landkreis führt am Samstag rund um Freihalden

Ob die Windräder rotieren oder nicht, zu ihren Füßen wird es am Samstag, 21. September, auf jeden Fall wirbeln. Nach den Erfahrungen der Vorjahre werden um die 300 Läuferinnen und Läufer die fünfte von sechs Etappen der Nordic-Walking-Tour rund um Freihalden in Angriff nehmen.

Start und Ziel befinden sich auf dem Sportgelände des SV Freihalden. Gemeinsame Veranstalter sind „Sport Bigelmayr“ und der SVF.

Die elf beziehungsweise 21 Kilometer langen, abwechslungsreichen Rundstrecken führen überwiegend auf Waldwegen durch den Naturpark Augsburg Westliche Wälder, vorbei am Windpark und den Überbleibseln von Kuno, des Düsenjäger-Waldwerks aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Teilnehmer am Halbmarathon starten um 9 Uhr, die des Viertelmarathons um 10.30 Uhr. Den Startschuss gibt jeweils Hauptsponsor Ferdinand Munk. Nach dem Zieleinlauf können die Breitensportler bei einer „Nudelparty“ wieder Energie tanken. Kaffee und Kuchen verkauft der Freihalder Kindergarten. Zudem werden zahlreiche Sachpreise unter allen Teilnehmern verlost. Wie immer bei den Läufen der Nordic-Walking-Tour zählt nicht die gelaufene Zeit, sondern die insgesamt von den Startern der jeweiligen Mannschaft zurückgelegte Distanz. Nach dem sechsten und letzten Wettbewerb der Nordic-Walking-Tour 2019, den am 19. Oktober der TSV Burtenbach ausrichtet, wird nach diesem Modus das Schlussklassement ermittelt. Nach vier Veranstaltungen führt der TSV Behlingen/Ried mit 2329 Kilometern vor der SG Reisensburg-Leinheim (1946 km) und dem SV Edelstetten (1861 km). Die Freihalder Walker, die aktuell mit 642 Kilometern auf Platz 8 liegen, wollen ihren Heimvorteil nutzen und sich in der Tabelle verbessern. (bj)

zur fünften Tour-Etappe sind noch bis Donnerstag, 19. September, möglich: im Internet unter www.nordicwalking-tour.de

