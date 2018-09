vor 33 Min.

Nordic Walker aus Behlingen sind dem dritten Titel ganz nah

Die Behlinger sind nach der Station der Nordic-Walking-Tour in Freihalden schon voller Vorfreude auf den dritten Gesamtsieg in Folge. Welche Vorteile die Walker bei ihrem Sport sehen.

Noch ist eine Etappe zu laufen, doch wer will dem TSV Behlingen-Ried bei der Nordic-Walking-Tour 2018 den ersten Rang noch streitig machen? Über 1000 Kilometer beträgt nach der fünften von sechs Veranstaltungen in Freihalden der Vorsprung der Laufgruppe aus dem Kammeltal auf den Zweiten SG Reisensburg-Leinheim.

Mit 46 Läufern stellte der Spitzenreiter in Freihalden das mit Abstand größte Kontingent. Zusammen legten sie 656 Kilometer zurück. Auf Platz zwei und drei der Tageswertung landeten dieselben Formationen wie in der Gesamtwertung: SG Reisensburg-Leinheim mit 497 Kilometern (37 Aktive) gefolgt vom SV Edelstetten mit 465 Kilometern (35 Aktive).

Insgesamt brachten es 323 Teilnehmer, davon 211 Frauen und und 112 Männer, in Freihalden auf 4253 Kilometer. 253 absolvierten die Elf-Kilometer-Runde, 70 den Halbmarathon (21 Kilometer). Mit von der Partie war auch Manfred Kössinger – und zwar für den FC Ebershausen. Er empfand die Strecke, die durch die Ausläufer des Naturparks Augsburg Westliche Wälder führte, als „sehr angenehm. Natur, Luft, Bewegung, dazu das ideale Wetter, die hervorragende Verpflegung und die rundum gelungene Organisation: Freihalden war wieder top“, lobte Kössinger.

Christine Hobler, die für den TSV Behlingen-Ried startete, war nach dem Zieleinlauf noch voller Glückshormone: „Es war einfach schön heute.“ Seit rund 20 Jahren betreibt Hobler Nordic Walking, im Schnitt läuft sie zweimal in der Woche. Seitdem plagen sie keine Hüft- und Schulterbeschwerden mehr, erzählt sie. Neben dem therapeutischen Effekt mag sie an der Sportart vor allem, „dass man mit Gleichgesinnten unterwegs sein und sich dabei auch unterhalten kann“.

Bei Walken kann man sich gut unterhalten

Hatte Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Hans Reichhart also nicht ganz Unrecht, als er unmittelbar vor dem Start frotzelte: „Beim Nordic Walking werden nicht nur die Beine und Füße bewegt, sondern auch das Mundwerk.“ Wichtig und wertvoll ist Sport eben auch wegen seines sozialen Faktors – und der kommt beim „Nordischen Gehen“ gut zur Entfaltung.

Dies dürfte mit einer der Gründe sein, weshalb sich der Günzburger Unternehmer Ferdinand Munk seit vielen Jahren als Hauptsponsor und Schirmherr der „Nordic-Walking-Tour im Landkreis Günzburg“ engagiert. Auch diesmal war er vor Ort, um die Breitensportler auf die Reise zu schicken. Dafür sagte er sogar eine Einladung nach München mit Oktoberfest-Besuch ab.

Statt fettigem Hendl im lauten Wiesn-Zelt gab’s in Freihalden eine saftige Nudel-Party im nicht ganz so lauten Sportheim. Chef-Organisatorin Christl Bigelmayr konnte auch dabei wieder auf ihr „eingespieltes Team“ zählen. Abschließender Höhepunkt der zum 14. Mal ausgetragenen Nordic-Walking-Veranstaltung war die Tombola mit vielen Sachpreisen. Fast jeder Zweite durfte einen Gewinn mit nach Hause nehmen. Christina Hobler, Walkerin aus Behlingen, ging gar mit einer glücklichen Gewissheit heim, dass ihr Verein die Tour zum dritten Mal in Folge gewinnen würde: „Das Triple gehört uns! Wir sind überzeugt, dass uns das niemand mehr nehmen kann.“ (zg)

Gesamtklassement (nach fünf von sechs Etappen): 1. TSV Behlingen-Ried 3492 Kilometer, 2. SG Reisensburg-Leinheim 2461 km, 3. SV Edelstetten 2210 km, 4. LT TSV Ziemetshausen 1375 km, 5. TSV Burtenbach 1298 km, 6. FC Ebershausen 1210 km, 7. Sport Bigelmayr/SV Freihalden 1081 km, 8. Steckamädla Burgau 977 km, 9. TSV Langenhaslach 961 km, 10. SV Billenhausen „Brandbergläufer“ 795 km