Die Stöcke warten auf ihren Einsatz bei der Tour im Landkreis Günzburg

Keine Landkreis-Tour ist auch keine Lösung, dachten die Macher der Breitensportveranstaltung. Was im Jahr 2021 anders ist als früher.

Stöcke an die Hand und los geht’s. Die Nordic Walking Tour 2021 im Landkreis Günzburg steht in den Startlöchern. Traditionell ist der TSV Behlingen-Ried Ausrichter der ersten von sechs Etappen. Unter dem Slogan „Jeder für sich – alle zusammen“ gibt es in diesem Jahr eine Gesamt-Sonderwertung. Das Ziel ist, dass von jeder Gruppe und von allen zusammen möglichst viele Kilometer gesammelt werden.

Jeder wählt seine eigene Strecke

„Gemeinsam laufen scheidet dabei aus“, bedauert Manuela Miller aus Sicht des Veranstalters. Corona hat die Ausrichter gezwungen, etwas Neues zu kreieren. Und die Macher waren kreativ. Miller erläutert, was die Planspiele ergeben haben: „Das Entscheidende ist, dass es diesmal keinen Massenstart und keine ausgewiesene Strecke gibt.“ Jeder Läufer darf sich diesmal die für ihn geeignete Strecke selbst aussuchen und muss die entsprechenden Kilometer am 8. oder 9. Mai zurücklegen – egal wo.

„Ehrlich sein ist dabei der entscheidende Faktor“, mahnt Miller. Doch da hat sie keine ernsthaften Bedenken, denn: „Die Nordic Walker sind Sportler und für Sportler ist Fairness oberstes Gebot.“

Zu den Gewinnern werden Menschen in Not zählen

Es wird heuer keine Startgebühr erhoben. Stattdessen bitten die Organisatoren alle Teilnehmer am Ende der Landkreis-Tour um eine Spende. Das Geld wird der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugutekommen.

Für den Schirmherrn Ferdinand Munk und alle örtlichen Veranstalter war wichtig, dass man die Tour nicht ruhen lässt. „Die Leute müssen raus, sollen sich bewegen, das tut der Gesundheit gut“, sagt Munk. Alle hoffen, dass in den nächsten Wochen die Inzidenzwerte fallen und gemeinsames Laufen dann wieder möglich ist.

Anmeldung bis 7. Mai möglich

Die Teilnehmer müssen sich wie gewohnt anmelden, zur ersten Etappe bis spätestens Freitag, 7. Mai. Möglich ist das online unter www.nordicwalking-tour.de oder bei Manuela Miller unter der Telefonnummer 08283/1732 beziehungsweise per E-Mail an hanspetermiller@t-online.de. Die Teilnehmer müssen angeben, ob sie sich für eine Runde mit 15, 10 der 5 Kilometern Länge entscheiden. (dje)

