Jeder für sich und alle zusammen bei der Tour im Kreis Günzburg

Reisensburg ist am 5./6. Juni 2021 Gastgeber der zweiten Etappe der Landkreis-Tour. Warum die Organisatoren an die Ehrlichkeit der Starter appellieren.

Die Nordic-Walking-Tour im Landkreis Günzburg ist 2021 das etwas andere Breitensportereignis. Nach der gelungenen Premiere beim TSV Behlingen-Ried, die 495 Breitensportler ins Freie lockte, geht es nun mit der zweiten Etappe weiter. Die SG Reisensburg-Leinheim übernimmt die Organisation der zweiten Etappe, die über das Wochenende 5./6. Juni stattfinden wird.

"Pandemie-Version" zum Auftakt ein Erfolg

Die insgesamt sechs Veranstalter der Tour sowie Schirmherr Ferdinand Munk freuen sich, dass beim Auftakt der „Pandemie-Version“ so viele Aktive in der wunderbaren Natur unterwegs waren. „Ein guter Beitrag zur eigenen Gesundheit und gleichzeitig eine schöne Sache für die Vereine und Gruppen“, fasste Munk zusammen.

Spenden gehen an die Kartei der Not

Die Nordic Walker sammeln heuer zwar für ihr Team Kilometer, die Gewinner sind jedoch andere: Am Ende der Tour sollen die gesammelten Spenden der Kartei der Not zufließen, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

In Reisensburg werden die Teilnehmer erneut nach dem Slogan „Jeder für sich – alle zusammen“ antreten. Jeder kann seine selbst gewählte Strecke absolvieren und 5, 10 oder gar 15 Kilometer vor der eigenen Haustür oder an einem anderen Ort unter Einhaltung der aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln zurücklegen. Ausgeschilderte oder in anderer Art festgelegte Strecken gibt es nicht. Die Organisatoren appellieren mangels echter Kontrollmöglichkeiten in Sachen Kilometerangabe an die Ehrlichkeit der Nordic Walker. (AZ)

So läuft die Anmeldung

Anmeldungen sind mit Angabe der gewünschten Distanz (5/10/15 Kilometer) bis Freitag, 4. Juni, bei Anneliese Poppel, Telefon 08221/4304, oder per E-Mail an sg-reisensburg.nw@web.de möglich. Teams können sich direkt bei ihrem Teamleiter anmelden.

