Nornheimer sammelt über 1600 alte Ansichtskarten von Günzburg

Plus Der Nornheimer Gerhard Grießmayr sammelt seit drei Jahrzehnten alte Ansichtskarten von Günzburg. Manche der 1600 Karten sind mehr als 100 Jahre alt – und recht ungewöhnlich.

Von Peter Wieser

Da ist die Frauenkirche zu sehen, das Schloss und auch das Untere Tor. Und darüber? Da fliegen ein Mann und eine Frau an einem Regenschirm hängend über die Donaustadt. Mary Poppins lässt grüßen. Der Nornheimer Gerhard Grießmayr sammelt seit drei Jahrzehnten alte Ansichtskarten von Günzburg. Manche der 1600 Karten sind mehr als 100 Jahre alt – und recht ungewöhnlich.

Aus dem Korb, den Frau Poppins in der Hand hält, lachen drei fröhliche Kindergesichter heraus. Die Menschen waren vor mehr als 100 Jahren jedenfalls recht kreativ, wenn es um das Gestalten von Ansichtskarten ging. Eine andere zeigt ebenfalls die Silhouette von Günzburg, diesmal umrahmt von Muscheln. Nein, die Stadt liegt nicht irgendwo am Mittelmeer oder gar in der Südsee, sondern in Bayerisch-Schwaben. Und dass, wie auf der nächsten Karte zu sehen ist, daneben auf der Donau die großen Segelschiffe verkehren, das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Eines aber haben die Ansichtskarten gemeinsam: den „Gruß aus Günzburg a. d. Donau“ – oder ähnlich.

Nornheimer entdeckt seine Leidenschaft für Ansichtskarten durch die Ahnenforschung

Gerhard Grießmayr sammelt seit mehr als drei Jahrzehnten Ansichtskarten. Inzwischen sind es rund 1600 Exemplare, die der Nornheimer in großen Alben aufbewahrt. Seine Leidenschaft sei durch die Ahnenforschung entstanden, mit der er bereits im Alter von 16 oder 17 Jahren begonnen habe, verrät der 60-Jährige, dessen Name eher durch seine Tätigkeit im Ordnungsamt des Günzburger Rathauses ein Begriff ist. Zunächst sammelte Grießmayr Ansichtskarten von den Orten, aus denen seine Vorfahren stammten. „Um zu sehen, wie es da früher ausgesehen hat“, erzählt er. Über Motive von Lauingen, Mönstetten oder Wettenhausen verteilt, sei die ganze Sache anfangs recht überschaubar gewesen. Letztlich aber hätten auch die Stadt Günzburg selbst und die Stadtteile sein Interesse geweckt. „Dann habe ich eben mit Günzburg angefangen und es sind immer mehr Karten geworden“, fährt Grießmayr fort. Das sei so ungefähr Mitte der 1980er-Jahre gewesen.

Mit einem Regenschirm über Günzburg fliegen diese beiden Personen. Bild: Peter Wieser

Internet oder Ebay habe es damals nicht gegeben, man habe sich in den Sammlerkreisen auf Flohmärkten oder Ansichtskartenbörsen ausgetauscht. Grießmayr bezeichnet sich dabei als einen der eher jüngeren Sammler: „Viele der älteren leben inzwischen nicht mehr. Das Sammeln von Ansichtskarten wird immer weniger werden.“

Gerhard Grießmayr möchte die Vergangenheit Günzburgs nicht in Vergessenheit geraten lassen

Grießmayr fährt fort: „Es ist vielleicht ein brotloser Erwerb, aber es ist auch eine Leidenschaft.“ Viele Leute könnten sich nicht mehr vorstellen, wie früher beispielsweise der Günzburger Marktplatz ausgesehen habe, überhaupt, welche Gebäude in all den Jahrzehnten verschwunden und welche neu hinzugekommen seien. Ihm gehe es auch ein bisschen darum, das Frühere zu bewahren und das sei das Interessante daran.

Aus diesem Grund sind es auch nicht die aktuellen Ansichten von Günzburg, mit Legoland oder dem Guntia-Brunnen, sondern die früheren bis zum Jahr 1950. Alles andere würde den Rahmen sprengen. Eine seiner Lieblingskarten stammt aus dem Jahr 1910. Es zeigt ein Haus am Günzburger Marktplatz, bei dem aus einem vergitterten Fenster im ersten Stock, ähnlich wie aus einem Käfig, zwei Kinder das Geschehen beobachten. „So waren sie damals aufgehoben, während die Eltern in ihrer Tabak- und Wildbrethandlung arbeiteten – heute unvorstellbar“, sagt Grießmayr schmunzelnd.

Warum es von Reisensburg die meisten Ansichtskarten gibt

Sogenannte Mondscheinkarten sind in seiner Sammlung ebenfalls zu finden: Ansichtskarten mit Motiven bei Nacht, auf denen eine romantische Illusion erzeugt wird und fast immer der Mond zu sehen ist. Bei den Stadtteilen gebe es von Reisensburg die meisten Ansichten – wegen des Schlosses. Seltener seien solche von den anderen Stadtteilen. Meistens sei auf diesen – zusammen mit der Kirche oder einer Ortsansicht – das Geschäft abgebildet, in dem man die Karten in geringer Auflage habe kaufen können.

Die Silhouette von Günzburg ist auf dieser Ansichtskarte dekorativ von Muscheln umrahmt. Bild: Peter Wieser

Aufgehört zu sammeln, hat Grießmayr jedoch noch nicht. „Wenn ich eine besondere Karte sehe, dann kaufe ich sie.“ Aber das wäre Zufall und es gehöre Glück dazu. Schließlich gebe es ja auch keinen Katalog, aus dem man sich Motive von Günzburg aussuchen könne.

Einige der Ansichtskarten von Grießmayr befinden sich derzeit noch im Günzburger Forum am Hofgarten. Seine Leidenschaft war Teil des Projekts „Günzburg forscht“, zu dem im Oktober vergangenen Jahres die Auftaktveranstaltung stattgefunden hatte und bei dem anschließend wegen des Lockdowns keine weiteren Aktivitäten mehr hatten stattfinden können. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann in absehbarer Zeit.

