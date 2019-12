12:00 Uhr

Norwegen: Ein Land für alle Fälle

Die bislang aufwendigste Leserreise der Günzburger Zeitung führte nach Norwegen. Zwei ständige Begleiter dort sind Wasser und Berge. Eindrücke einer Bustour.

Von Till Hofmann

Der junge Mann sitzt – sagen wir – gediegen gelangweilt auf einem erhöhten Drehstuhl. Die Schuhe hat er ausgezogen, damit er seine Beine langstrecken und irgendwo auf dem großen Instrumentenbrett an der Frontseite der Schiffsbrücke ablegen kann. Mit den anderen beiden Crewmitgliedern hält er ein Schwätzchen. Ein Bildschirm bestätigt ihm, dass er innerhalb des Korridors fährt, der vorgesehen ist.

Auch diese 90-minütige Rundfahrt wird den geplanten Verlauf nehmen. Wie hunderte davor und danach in der abgelaufenen Saison. Eisberge sind nicht zu erwarten. Und das sagenhafte Seeungeheuer Nessie hat ihren schottischen See bei Inverness auch nicht verlassen, um in Norwegen im Geirangerfjord unvermittelt aufzutauchen. Das einem Plesiosaurier ähnelnde Urwesen ist auch übehaupt nicht nötig. Schließlich können die Gäste des Ausflugsschiffes ihre Augen kaum von den Bergen mit ihren Wasserfällen lösen, von denen sie fortwährend begleitet werden.

Der Blick ist nur noch professionell

Der junge Kapitän hingegen hat höchstens noch einen professionellen Blick übrig für die traumhafte Landschaft, die sein Arbeitsplatz ist. In der Hochsaison bringt er vier- oder fünfmal am Tag Menschen in den 15 Kilometer langen Fjord hinein, der seit dem Jahr 2005 zum Unesco-Weltnaturerbe zählt. Inzwischen hat die norwegische Regierung erkannt, dass weniger mehr ist. Deshalb bremst sie den Touristenstrom in manchen Küstenfjorden etwas ab. Kreuzfahrtschiffe dürfen keine Abwässer mehr in die Welterbe-Gewässer einleiten. Und in mehreren Schritten sollen Abgasgrenzen gesenkt werden, damit die schwimmenden Mammuthotels nicht länger mit Schweröl betrieben werden, der sich wie ein schmutziger Film auf die Umgebung legt.

Diese Diskussionen werden zugegebenermaßen nicht geführt an jenem frühen Vormittag, als die Gäste unserer Leserreise die Ersten am Ablegeplatz im Hafen des kleinen Dorfes sind. Normalerweise leben dort 250 Menschen – fast ausschließlich vom Tourismus. In den Sommermonaten steigt diese Zahl auf rund 2000.

Da hat keine Zeitung mehr Platz

Lange Wartezeiten gibt es für die GZ-Leser nirgends auf ihrer Roundtour ab Oslo. Das garantieren allein schon Wolfgang Asum und Nico Weiß. Die beiden sind, wenn man so will, die Rundumbetreuer der Norwegen-Tour, die unser Kooperationspartner Dirr-Reisen ( Jettingen-Scheppach) organisiert. Beide wechseln sich hinter dem Steuer ab – und lassen sich auf den schmalen Fjordstraßen nicht aus der Ruhe bringen, wenn es dank des in seinen Ausmaßen stattlichen Gegenverkehrs mal wieder verdammt eng wird und zwischen den sich begegnenden Fahrzeugen offensichtlich keine Zeitung mehr Platz hat.

Weiß saugt seine Fahrerlebnisse auf wie ein trockener Schwamm das Wasser, denn er war noch nie in Norwegen und ist überwältigt von der Natur im Land der Trolle. Asum ist schon so Norwegen erfahren, dass er dem Anschein nach von diesen Fabelwesen einige persönlich zu kennen scheint. Er nahm häufig die Haarnadelkurven auf der Bergstraße Trollstigen – und weiß, wo was zu erzählen ist.

Der treue Begleiter wird nur noch selten in Anspruch genommen

Sein zerfledderter Baedecker ist ein treuer Begleiter in den 17 Jahren, den er inzwischen aber nur noch sporadisch zu Rate zieht. Denn das Gelernte und Gelesene hat der Berufsfahrer intus. Und Neues schnappt er auf seinen Norwegen-Touren auf, um der nächsten Reisegruppe das Update weiterzugeben. In all der Zeit hat die Begeisterung für das skandinavische Land nicht abgenommen. „Das Land, die Leute, die Ruhe und Gelassenheit gibt mir unheimlich viel“, sagt er – und setzt hinzu: „Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir bei uns all das nicht mehr erkennen können, was die Natur uns gibt, uns schenkt.“ Das gelinge ihm aber immer wieder aufs Neue in Norwegen.

Wenn Asum etwas wichtig ist, sagt er es mehr als einmal am Tag. Und wichtig war ihm offenkundig, das alle Reiseteilnehmer – ob sie jetzt unter 30 oder über 80 Jahre alt sind – in einer Quizshow folgende Eine-Million-Euro-Frage beantworten können: Was ist ein Fjell?

Ein Mann für alle Fjelle

Wenn der Reisebus eine der tundraartigen Hochgebirgslandschaften oberhalb der Nadelbaumgrenze erreichte, war die Erklärung für diesen Landschaftstypus meistens nicht mehr fern. Ob der Mann für alle Fjelle auch die Produzenten des neuesten James-Bond-Streifens von der kargen Schönheit überzeugen konnte, gilt als unwahrscheinlich. Dennoch wurde im vergangenen Frühjahr für das vermutlich letzte Abenteuer mit 007 Daniel Craig an einem abgelegenen zugefrorenen See nördlich von Oslo gedreht.

Natur und Kultur kommen vor allem in den norwegischen Städten zusammen. Im Hafenbereich Oslos wirkt das für rund 550 Millionen Euro erbaute und 2008 eröffnete Opernhaus wie eine überdimensionierte Schiffsanlegestelle. Neben dem größten norwegischen Kulturprojekt der Nachkriegszeit erhebt sich im wuchtigen vertikalen Kontrast das Munch-Museum – ein Kunstmuseum, das die nachgelassenen Werke des Künstlers Edvard Munch („Der Schrei“) zeigt.

Monumentale Figuren im Vigelandpark

Wer Kunst und Kultur lieber mit der Natur verbindet und im Freien erleben will, ist mit dem Vigelandpark am richtigen Ort. Dort sind 212 Stein- und Bronzeskulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland zu sehen. Der Monolith, eine 17 Meter hohe Säule, die aus 121 Figuren besteht und die von 36 Figurengruppen umgeben ist – kommt als Ensemble wie auch im Einzelnen wuchtig und monumental daher. Es ist ein beliebter Treffpunkt für Einwohner und Besucher gleichermaßen. Und die Kameras der Smartphones halten die Verbindung von Mensch und Granitfigur ungezählt als Fotomotiv fest. Am vergangenen Montag dienten die Vigeland-Skulpturen im ZDF-Krimi „Schneemann“ nach einem Bestseller von Jo Nesbo als Entrée für einen spannungsgeladenen Film.

In dem zweistündigen Thriller spielt auch immer wieder Bergen eine Rolle, mit gut 280.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Norwegens und fast so groß wie Augsburg, der drittgrößten Stadt in Bayern. Es gibt neben der vergleichbaren Bevölkerungszahl eine weitere Parallele: Augsburg Wassermanagement-System ist zum Unesco-Welterbe erhoben worden. Das Bergener Viertel Bryggen mit den früheren Handelskontoren der mächtigen Hanse ist ebenfalls eine Unesco- Welterbestätte – und ganz Bergen eine Weltkulturerbe-Stadt.

In sechs Minuten zum Panoramablick

Wer sich einen Überblick über die reizvolle Lage des Ortes verschaffen möchte, dem ist ein Ausflug auf einen der sieben Hausberge, den Floyen, dringend anzuraten. Die lange (und dafür kostenfreie) Variante ist die zu Fuß. In sechs Minuten hingegen geht es mit Skandinaviens einziger Standseilbahn auf das Bergplateau. Und wenn im Sommerhalbjahr die Sonne ihre langlebigen Auftritte hat, ist es ein wunderbares Gefühl, noch kurz vor 23 Uhr ebenso erhaben wie demütig über den Dingen zu stehen.

Norwegen in Kürze 1 / 6 Zurück Vorwärts Bevölkerung 5,3 Millionen Menschen leben in Norwegen. Das ist deutlich weniger als die Hälfte der Einwohnerzahl Bayerns (13 Millionen).

Fläche Dafür ist das Land mit 385.207 Quadratkilometern größer als Deutschland (357.386 Quadratkilometer).

Währung Im dünn besiedelten Königreich (Regent ist König Harald V.) wird mit norwegischen Kronen bezahlt. Eine Krone entspricht etwa 0,10 Euro.

Handel Deutschland zählt zu den wichtigsten Handelspartner Norwegens in Im- und Export.

Energie fast der gesamte Stromverbrauch in norwegen wird durch heimische Wasserkraftwerke entdeckt. Gefördertes Erdöl und Erdgas werden nicht für die Stromversorgung im eigenen Land eingesetzt. Norwegen gehört zu den wohlhabendsten Ländern der Welt und ist nicht EU-Mitglied.

Reise „Die schönsten Fjorde Norwegens“ bietet Dirr-Reisen 2020 zwischen dem 22. und 29. Juli an. (ioa)

840 Kilometer lang war in Deutschland der Anfahrtsweg bis zum Fährschiff der norwegischen Reederei Color Line in Kiel, das eher wie ein Kreuzfahrtschiff wirkte. Und eine Woche darauf ging es von Oslo aus wieder nach Kiel. Die zweiten 840 Kilometer in die Region Günzburg zurück zogen sich wegen der vielen Staus auf der A7. In Norwegen selbst blieb der Bus auch nicht stehen. Abgesehen vom An- und Heimreisetag wurden knapp 1400 Kilometer zurückgelegt.

Was die Leser sagen

Hat es sich gelohnt? Hedwig Edelmann aus Bubesheim hätte zwar gerne „ein bisschen mehr von den Leuten“ erfahren. Die Landschaft aber habe sie sehr interessiert. „Und auch der Ablauf war okay.“

Und Sieglinde und Erich Abold aus Ellerbach im Kreis Dillingen können im Urteil ohnehin nicht neutral sein. Norwegen ist für sie mit Erinnerungen verbunden, wie sie besser nicht sein können. Vor 26 Jahren haben sich die beiden auf einer Norwegen-Reise kennengelernt und sind nicht mehr voneinander losgekommen. „Mit der Reise feiern wir Silberhochzeit“, sagen sie und lachen wie frisch Verliebte.

