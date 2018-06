vor 18 Min.

Notarzteinsatz: Bahnhof in Günzburg teilweise gesperrt

Wegen eines Notarzteinsatzes ist der Bahnhof Günzburg am Montagmorgen gesperrt. Züge zwischen Krumbach und Günzburg fahren mittlerweile wieder.

Der Bahnhof Günzburg ist am Montagmorgen wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis teilweise gesperrt. Davon betroffen ist die Strecke zwischen Günzburg und Neuoffingen. Das teilte die Deutsche Bahn mit (Stand: 09:34 Uhr). Die Züge aus Augsburg enden vorzeitig in Burgau, von dort gibt es einen Schienenersatzverkehr nach Günzburg. Züge aus Richtung Ulm enden vorzeitig in Günzburg. Die Strecke Krumbach-Günzburg wird seit 9.30 Uhr wieder normal befahren. (AZ)

Themen Folgen