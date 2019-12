05:00 Uhr

Nüßlein fordert mehr Akzeptanz für Arbeit der Bauern

Der CSU-Bundestagsabgeordnete aus Münsterhausen ist mit Landwirten aus seinem Bundeswahlkreis im Gespräch. Über Klimaschutz, Preisdruck und regionale Produkte.

Die heimische Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen: Strengere Vorgaben bei der Düngung, beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder der Preisdruck bei den Lebensmitteln sind nur einige der Gründe. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein hat deshalb Vertreter des Bauernverbands aus der Region zum Gespräch eingeladen. Die Bandbreite der Themen war groß.

„Wir brauchen mehr Akzeptanz für die Arbeit der Landwirte“, sagte Nüßlein. Dass Umweltveränderungen einseitig der Landwirtschaft zur Last gelegt werden, stört den Abgeordneten genauso wie vermeintlich einfache Lösungen, beispielsweise die drastische Einschränkung von Insektiziden angesichts des Rückgangs der Insektenpopulation. Der Insektenschutz müsse praktikabel und zielorientiert umgesetzt werden, forderte er.

Ökologische Leistungen stärker honorieren

Die Neu-Ulmer Kreisbäuerin Christiane Ade hält nicht viel von Verboten, sie will ökologische Leistungen lieber gezielt anreizen und honorieren. Nüßlein will versuchen, wie er in einer Presseerklärung mitteilt, über sogenannte Ökopunkte die Naturschutzleistungen der Landwirte handelbar zu machen.

Besonders im Blick hat der Abgeordnete dabei Gewässerrandstreifen, die zur Biotopvernetzung eine besondere Bedeutung hätten. Die Ökopunkte sollen zum Flächenausgleich – beispielsweise bei Baumaßnahmen – eingesetzt und so bepreist werden. Umstritten ist bei den Landwirten die Umsetzung des Grundwasserschutzes. Die Vorgaben seien in der Praxis nicht hinzubrkommen, sagte Joachim Nuscheler, stellvertretender Kreisobmann im Kreis Unterallgäu, bei dem Treffen mit Nüßlein.

Regionale Erzeugnisse - ein Beitrag zum Klimaschutz

Ein weiterer Grund zur Sorge für die Bauern ist der Preisdruck bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen. „Die gestiegenen Ansprüche an das Tierwohl, an den Umwelt- und Klimaschutz lassen sich mit den aktuellen Preisen kaum darstellen“, sagte der Neu-Ulmer Kreisobmann Andreas Wöhrle. Nüßlein bezeichnete regionale Erzeugnisse als Beitrag zum Klimaschutz und sprach sich für eine Initiative für mehr Regionalität aus, die die Vorteile saisonal und regional produzierter Lebensmittel noch stärker herausstellt. (zg)

Themen folgen