Nur ein Sieg im Finale dahoam: Zu wenig für die BSG Offingen

Stände in Leipheim bringen keinen Heimvorteil: Die Luftgewehr-Mannschaft steigt als Schlusslicht aus der Bayernliga Südwest ab.

Von Martin Gah

Die Situation war nicht einfach, Heimrecht hin oder her. Zum Rundenabschluss in der Luftgewehr-Bayernliga trat die BSG Offingen an den Ständen in Leipheim gegen den ebenfalls akut abstiegsgefährdeten SV Vöhringen II sowie gegen den SV Maria Steinbach an, der noch ins Aufstiegsrennen eingreifen wollte. Klar war aus Offinger Sicht: Um die Klasse noch zu halten, mussten sie beide Wettkämpfe gewinnen. Außerdem waren sie im wahrsten Sinne des Wortes auf Schützenhilfe durch andere Teams angewiesen. Am Ende platzte der Traum vom Klassenerhalt.

Im Duell gegen die Bundesliga-Reserve der Vöhringer traf Offingens Nummer eins Nadja Lehr auf Dominik Schwarzer. In drei von vier Serien lagen sie nur einen Ring auseinander. Beide beendeten den Wettkampf mit einer 99er-Serie. Aber Schwarzer schaffte deren zwei und so ging der Punkt hauchdünn nach Vöhringen (391:393). Nur ein Ring lag zwischen Florian Ferner und seiner Vöhringer Gegnerin Josefin Weber (387:388). Auf den übrigen drei Positionen konnten die Offinger punkten. Michael Hausner steigerte sich eindrucksvoll von 95 Ringen in der ersten Serie zu 99 in der letzten. Damit ließ er seine Gegnerin deutlich hinter sich (388:372). Relativ klar konnte sich Sabrina Hofhansl von ihrem Duellpartner absetzen (388:382). In drei von vier Serien lag sie vor ihm. Bei den zweiten zehn Schuss erzielte sie 99 Ringe. Eng ging es zwischen Steffen Werthmann und Alexander Renz zu. In der ersten Serie lag Werthmann um einen Ring zurück, in der letzten hatte er einen Vorsprung von drei Ringen. Dazwischen lagen die beiden gleichauf. So ging das Duell mit 384:382 an Offingen und der Wettkampf endete mit 3:2.

Sabrina Hofhansl überzeugt

Gegen Eichenlaub Maria Steinbach konnten Sabrina Hofhansl und Michael Hausner wieder punkten. Hausners Gegner Manuel Gegler hatte schon nach der Hälfte der Wettkampfzeit ausgeschossen und legte ihm 386 Ringe vor. Hausner konterte mit 390. Dabei gelangen ihm zwei 99er-Serien. Noch deutlicher setzte sich Sabrina Hofhansl von ihrer Gegnerin ab. In der ersten Serie lag sie um einen Ring zurück (92:93), in den verbleibenden Serien immer in Front. Ihr Gesamtergebnis lautete 385:378. Deutlich endete das Duell zwischen Offingens Steffen Werthmann und Julia Hörmann – allerdings mit 390:383 für die Steinbacherin.

Auf den oberen beiden Positionen ging es knapp zu. Im Duell zwei legte der Offinger Florian Ferner seiner Gegnerin Jaqueline Gegler in der ersten Serie 96 Ringe vor, sie kam nur auf 94. Dann allerdings nutzte sie einen leichten Einbruch Ferners in der dritten Serie und gewann das Duell 383:380. Carina Roglmeier erwischte einen besseren Start als die Offingerin Nadja Lehr und konnte ihren Vorsprung in den ersten beiden Serien mit 386:382 ins Ziel retten. Somit endete der Wettkampf 2:3 und der Abstieg der Offinger war besiegelt.

Kapitän Stefan Mailänder: "Unglücklich verloren"

BSG-Mannschaftsführer Stefan Mailänder bilanzierte wie folgt: „Im ersten Wettkampf haben wir gut geschossen und nach Ringen unser bestes Mannschaftsergebnis der Saison erreicht. Der zweite Wettkampf spiegelt die gesamte Saison, in der wir viele Duelle unglücklich verloren haben“.

In den weiteren Wettkämpfen im Leipheimer Schützenhaus erreichten Pfeil Vöhringen und die HSG München den Klassenerhalt. Eichenlaub Maria Steinbach kam auf den dritten Tabellenplatz und löste so unerwartet das Ticket zum Aufstiegswettkampf. Hintergrund: Der zweitplatzierte Bund München III darf nicht aufsteigen, weil dieser Verein bereits eine Mannschaft in der zweiten Bundesliga hat.