vor 6 Min.

„Oben ohne“ war ein voller Erfolg

Hornlos-Tierschau in Wertingen

Die Premiere in Wertingen ist voll geglückt. Dort fand kürzlich die bundesweit erste Fleckvieh-Tierschau mit ausschließlich hornlosen Tieren statt. Es war eine eindrucksvolle Demonstration der Erfolge in der Zucht auf natürliche Hornlosigkeit, die beim Fleckvieh mehr und mehr um sich greift. Die Zucht auf natürliche Hornlosigkeit ist ein aktiver und nachhaltiger Beitrag zum Tierschutz. Der Zuchtverband Wertingen hat nun erstmals den Schritt gemacht, eine Tierschau komplett aus diesem Segment zu bestücken.

Aus dem Landkreis Günzburg waren fünf Zuchtbetriebe mit jeweils einer Kuh vertreten. In der jüngsten Altersgruppe präsentierten sich die Mupfel-Tochter Waldfee von Gerhard Traxler aus Waldheim und die Mahango-Tochter Julie von Ägidius Schneider, Wiesenbach. In der nächsten Altersklasse war Patrick Schwarz aus Kammeltal-Ried mit der Vollgas-Tochter Lea vertreten. Bei den Zweitkalbskühen präsentierte Christian Wiedemann, Oberwaldbach (Rau-Wiedemann GbR, Schneckenhofen) die Mahango-Tochter Lila. Die erfolgreichste Günzburger Kuh startete in der ältesten Kuhklasse. Alexander Dirr aus Großkissendorf führte die Von-Welt-Tochter Harmoni aus dem elterlichen Betrieb gekonnt vor und errang den Klassensieg. Dafür gab es die silberne Züchtermedaille des Bundesverbandes Rind und Schwein (BRS). (zg)

